Über Energiegemeinschaften und mehr

Bozen – Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Klaus Mindrup informiert sich im Südtiroler Energieverband über Energiegemeinschaften, digitale Stromzähler und die Südtiroler Energielandschaft

Der deutsche Energiepolitiker und ehemalige Bundestagsabgeordnete Klaus Mindrup hat den Südtiroler Energieverband SEV besucht, um sich aus erster Hand über die Einführung digitaler Stromzähler der zweiten Generation und die aktuelle Regelung von Energiegemeinschaften in Italien zu informieren. Der Hintergrund: In diesen beiden Schlüsselbereichen ist Italien heute deutlich fortschrittlicher und innovativer als Deutschland.

So hatte die EU ihre Mitgliedsstaaten in der 2018 verabschiedeten Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED II) verpflichtet, Endkunden die Beteiligung an Energiegemeinschaften zur Erzeugung von erneuerbarer Energie zu ermöglichen. In Italien begann die Umsetzung dieser wegweisenden Richtlinie bereits 2020 und soll im Juni 2022 abgeschlossen werden. In Deutschland warfen das Bündnis Bürgerenergien (BBEn) und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) der Bundesregierung noch im August 2021 vor, die Umsetzung der Richtlinie zu verschleppen und forderten die EU-Kommission sogar auf, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einzuleiten. Auch bei den Stromzählern hinkt Deutschland hinterher: In Italien wird derzeit die erste Smart-Meter Generation durch neue 2-G-Zähler ersetzt. In Deutschland sind vielerorts noch analoge Stromzähler im Gebrauch.

Klaus Mindrup gehörte von 2013 bis 2021 dem Deutschen Bundestag an. Er war dort ordentliches Mitglied im Umweltausschuss und nahm für die SPD-Fraktion an den Weltklimakonferenzen von Paris (2015), Marrakesch (2016), Bonn (2017), Katowice (2018) und Madrid (2019) teil. Er verhandelte als Berichterstatter seiner Fraktion das Klimaschutzgesetz, das Brennstoff-Emissionshandelsgesetz sowie weitere Fachgesetze und leitete gemeinsam mit dem wirtschafts- und energiepolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Bernd Westphal, die interdisziplinäre AG Klimaschutz in der 19. Wahlperiode. Heute leitet er den Verein Energiedialog 2050 – eine Plattform für einen zukunftsorientierten energiepolitischen Diskurs zwischen Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Energiewirtschaft.