Unternehmerverband: “Verantwortung, Einsatz und Leistung müssen honoriert werden”

Bozen – “Die Übernahme von Verantwortung und die Bereitschaft zur Leistung müssen entsprechend honoriert werden.” Dies unterstreicht der Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol Heiner Oberrauch und nimmt damit zur aktuellen Diskussion über die Erhöhung der Gehälter der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Stellung.

„Die Bürgermeister in Südtirol übernehmen eine wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft. Bürgermeister müssen sich besonders auch in kleinen Gemeinden um viele Sorgen kümmern und für die Menschen da sein. Sie tragen eine immer größere Verantwortung und sorgen für das Funktionieren unserer Gemeinden, wobei sie ein breites Aufgabenspektrum erfüllen müssen. Dies muss angemessen belohnt werden, auch, damit sich weiterhin qualifizierte und engagierte Menschen finden, die diese Aufgabe übernehmen“, so Oberrauch.

Gleiches gelte für die angedachte Neuregelung der Führungsstruktur des Landes: „Führungskräften obliegen viele wichtige Entscheidungen und die Verantwortung für eine schlanke und effiziente Verwaltung und deshalb brauchen wir auch in diesem Bereich Spitzenbeamte, die für ihre Leistung entsprechend bezahlt werden, sonst wird kaum jemand mit hoher Qualifikation in den Landesdienst gehen. Leistung muss sich lohnen, in allen Bereichen. Den Ansatz, ein variables Lohnelement abhängig von der Leistung einzuführen, sehen wir positiv. Wichtig ist dabei eine objektive Bewertung“, unterstreicht Oberrauch.