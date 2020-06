US-Hersteller Beyond Meat startet Produktion in Europa

Der US-Hersteller von veganen Fleischersatz-Produkten Beyond Meat weitet seine Produktion nach Europa aus. Nach Angaben des Unternehmens wurde am Donnerstag eine erste Produktionsstätte im niederländischen Zoeterwoude eröffnet. In der Anlage des Partnerunternehmens Zanbergen sollen vegane Burger und vegane Würste hergestellt werden.

Mit dem Schritt strebt Beyond Meat angesichts der großen Nachfrage einen effizienteren Vertrieb seiner Produkte in Europa, Afrika und dem Nahen Osten an. Bis Ende 2020 will das US-Unternehmen dann seine erste eigene Produktionsstätte in Europa aufbauen. Diese soll sich laut der Mitteilung im niederländischen Enschede unweit der deutschen Grenze befinden. Mit der ersten Anlage außerhalb der USA sollen laut Unternehmensangaben die veganen Produkte erstmals sowohl in Europa produziert als auch vertrieben werden.

Beyond Meat wurde 2009 gegründet. Das Unternehmen profitiert vom Trend zur fleischlosen Ernährung in westlichen Ländern. Die Hersteller streben danach, die Alternativen hinsichtlich Geschmack, Aussehen, Geruch und Konsistenz nahe an das Original zu bringen.