US-Konzern kauft Viessmann-Heiztechnik für 12 Mrd. Euro

Der deutsche Heizungs- und Klimatechnik-Hersteller Viessmann Climate Solutions wird für 12 Mrd. Euro in die USA verkauft. Die Gründerfamilie Viessmann trennt sich damit vom Kerngeschäft ihres 106 Jahre alten Unternehmens, dem eine Schlüsselrolle bei der von der deutschen Regierung forcierten Umstellung auf Wärmepumpen zum Heizen von Wohnungen zukommt.

Viessmann Climate Solutions gehört künftig dem Klimaanlagen-Hersteller Carrier Global aus dem US-Bundesstaat Florida, wie die Unternehmen am Dienstagabend mitteilten. Er soll das Geld aufbringen, das Viessmann für den Ausbau der Wärmepumpen-Produktion braucht.

“Wir können die weltweite Energiewende nur dann erfolgreich meistern, wenn Unternehmen global denken, handeln und zusammenarbeiten”, erklärte Konzernchef Max Viessmann. Mit dem Zusammenschluss entstehe ein “zukunftssicherer globaler Klima-Champion”. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht den Verkauf grundsätzlich positiv. Er zeige, wie attraktiv deutsche Unternehmen seien. Trotzdem werde die deutsche Regierung die Übernahme genau prüfen. “Wichtig ist, dass die Vorteile unserer Energiepolitik und Gewinne, die damit erwirtschaftet werden, auch weiter dem Standort Deutschland zugutekommen. Darauf werden wir achten.”

Die Familie Viessmann erhält 80 Prozent des Kaufpreises in bar und 20 Prozent in Form von Carrier-Aktien. Sie wird damit einer der größten Anteilseigner des US-Konzerns. Max Viessmann zieht in den Verwaltungsrat von Carrier ein.

Viessmann ist neben Bosch (Buderus) und Vaillant einer der größten Heizungshersteller in Deutschland. Von dem Verkauf betroffen sind 11.000 der 15.000 Viessmann-Mitarbeiter. An sie will die Familie 106 Millionen Euro als Sonderbonus ausschütten. Das Unternehmen wurde vor 106 Jahren vom Schlosser Johann Viessmann gegründet, seit 1937 sitzt es in Allendorf an der Eder. Die Heizungs- und Klimatechnik-Sparte steht für 85 Prozent der Umsätze. Sie erwartet im laufenden Jahr einen Umsatz von 4 Mrd. Euro und einen operativen Gewinn (Ebitda) von rund 700 Mio. Euro. Das Kühltechnik-Geschäft für Supermärkte oder Krankenhäuser bleibt in den Händen der Familie.

Carrier Global, bis 2020 ein Teil des Mischkonzerns United Technologies, will mit der Übernahme vor allem in Europa stärker werden. Bisher kommen rund 60 Prozent der Umsätze aus Nord- und Südamerika, nur knapp ein Viertel aus Europa.

Die Amerikaner geben Viessmann bei dem Verkauf langfristige Garantien: Betriebsbedingte Kündigungen sind für drei Jahre ausgeschlossen, Allendorf bleibt für mindestens zehn Jahre Sitz des Unternehmens, die wichtigsten Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte sind für fünf Jahre sicher.

Carrier setzt mit der Übernahme vor allem auf den Siegeszug der Wärmepumpe: Der Markt in Europa werde sich bis 2027 auf 15 Mrd. Euro verdreifachen. Der deutsche Wirtschaftsminister Habeck hält sie für die Wärmequelle der Zukunft, nachdem die Energiewende das Aus für Gas- und Öl-Heizungen bringen soll. Ab dem nächsten Jahr soll der Umstieg auf klimafreundlichere Heizungen forciert werden. Die Umsetzung ist aber in der Ampel-Koalition umstritten.

Der deutsche Finanzminister Christian Lindner (FDP) sagte, Habeck müsse genau analysieren, warum das Unternehmen verkauft werde. Man müsse auch an die Anpassungsfähigkeit der Firmen denken. “Denn ein Gesetz ist schneller geändert als eine Produktionsstraße.” Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Thorsten Frei, sagte der Nachrichtenagentur Reuters: “Zu einem Ausverkauf unserer Vorzeigefirmen und zu einer Deindustrialisierung Deutschlands darf es nicht kommen.” Habeck dürfe sich nicht nur als Klimaschutzminister, sondern müsse sich auch als Wirtschaftsminister verstehen, und dafür sorgen, die Standortbedingungen zu verbessern.

Viessmann hatte wegen der rasant steigenden Nachfrage seit Monaten versucht, neues Geld für den Hochlauf der Wärmepumpen-Produktion aufzubringen – rund eine Milliarde Euro, für die unter anderem ein Werk in Polen gebaut werden soll. “Zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten müssen zusätzlich finanziert werden”, hatte das Unternehmen im Februar erklärt. Das Vermögen von Max Viessmann und seinem Vater, Verwaltungsratschef Martin Viessmann, wurde vom “Manager Magazin” zuletzt auf mehr als 4 Mrd. Euro geschätzt.

Der Wettbewerbsökonomen und Regierungsberater Jens Südekum sieht keinen Grund für ein Veto des Staats gegen Verkauf der Heiztechnik-Sparte von Viessmann an einen US-Konkurrenten. “Es gibt aus meiner Sicht keine stichhaltigen Gründe, den geplanten Verkauf an Carrier Global zu untersagen”, sagte der Professor für internationale Volkswirtschaftslehre des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Es sei nicht ungewöhnlich, dass internationale Kapitalgeber gezielt nach Märkten mit großem Wachstumspotenzial schauten. “Der deutsche Wärmepumpenmarkt ist ein solcher Markt”, sagte Südekum. “Die Zahl der installierten Geräte wird sich in den kommenden Jahren mindestens verdoppeln.”

“Dass sie die Geschäftssparte gleich komplett an Carrier Global verkauft, ist durchaus bedauerlich”, sagte der Ökonom, der im wissenschaftlichen Beirat des deutschen Wirtschaftsministeriums sitzt. Es hätte vielleicht auch andere Optionen gegeben, um sich Kapital zu besorgen. “Entscheidend ist, dass hier kein Ausverkauf stattfindet”, sagte Südekum. “Robert Habeck sollte die Übernahme deshalb nicht verbieten.” Die Produktion von Wärmepumpen in Deutschland sei durch den Deal nicht gefährdet. Die Zahl der Arbeitsplätze dürfte selbst am Stammsitz in Hessen eher steigen als sinken. Für die Bundesregierung sollte es wichtig sein darauf zu achten, dass die Bereiche Forschung und Entwicklung am Standort verbleiben. “Die Wärmepumpe von morgen sollte in Deutschland entwickelt werden”, sagte Südekum.