Virgl: SIGNA studiert Dokumente des Landes

Bozen – Die Dienststellenkonferenz des Landes hat ihre Prüfungen der PPP-Projektunterlagen für Viva Virgolo abgeschlossen und ihre Bewertungen an SIGNA in Bozen übermittelt. Das technische Team von SIGNA wird die Dokumentation in den nächsten Wochen studieren. „Die Materie ist umfangreich und komplex und es ist richtig, ausreichend Zeit für eine seriöse Vertiefung und Aufarbeitung einzuplanen“, so Heinz Peter Hager. Inhaltlich könne derzeit auch aus rechtlichen Gründen von keiner Seite öffentlich Stellung genommen werden.

Am 9. September 2021 hat SIGNA das Projekt für Naherholung und Kultur am Bozner Hausberg Virgl als PPP-Projekt beim zuständigen Landesamt eingereicht – insgesamt über 3.000 Seiten an Dokumenten. In der Folge setzte die Landesverwaltung eine Dienststellenkonferenz ein, welche sich aus verschiedenen vom Projekt betroffenen Ämtern zusammensetzte – insgesamt fast zwei Dutzend Techniker. In mehrmonatiger Arbeit wurden die Projektunterlagen studiert und der abschließende technische Bericht verfasst.

Dieser ist nun zusammen mit den Einzelstellungnahmen der beteiligten Ämter bei SIGNA angelangt, bestätigt Heinz Peter Hager. Es sind insgesamt mehr als 50 Seiten Dokumentation. „Es gibt in Summe eine ganze Reihe von kritischen Anmerkungen, welche wir auf technischer Ebene nun genau prüfen und bewerten wollen. Auf den ersten Blick erscheinen uns einzelne Anmerkungen nachvollziehbar, aber viele andere müssen wir auf unterschiedlicher Ebene vertiefen, um sie einordnen und bearbeiten zu können“, so Hager.

Worum es sich bei den einzelnen Punkten handelt, könne derzeit nicht mitgeteilt werden. „Wir wissen, dass die Öffentlichkeit am Virgl-Projekt interessiert ist – und daher auch an der Stellungnahme der Dienststellenkonferenz. Hier müssen wir um Geduld ersuchen“, so Hager. Die Materie sei auch unter rechtlichen Gesichtspunkten höchst komplex und unterliegt nicht nur den Bestimmungen über die Privacy, sondern ist auch von der Gesetzgebung über öffentliche Ausschreibungen sowie von den jüngst erlassenen zusätzlichen neuen Landesrichtlinien über PPP-Projekte betroffen. Hager: „Jeder, der unbefugt oder unbedacht irgendetwas Inhaltliches äußert, läuft Gefahr das Gesetz zu verletzen. Dies gilt auch für uns.“

Sobald man die Akten vertiefend studiert habe, werde man sich entsprechend wieder an den Absender, die Dienststellenkonferenz, wenden, kündigt Hager an. Dies werde mehrere Wochen in Anspruch nehmen.