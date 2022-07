Bozen – Die KlimaHaus Agentur hat kürzlich einen neuen Bauratgeber veröffentlicht. Das kostenlose Nachschlagewerk beleuchtet auf über 300 Seiten die wichtigsten Aspekte beim Bauen und soll dem Südtiroler Häuslbauer helfen, die richtigen Entscheidungen für den Traum vom Eigenheim zu treffen.

Von der Baugrube bis zum Blitzableiter, von der Wahl der Baumaterialien bis zur Heizanlage: Für den Traum vom Eigenheim müssen unzählige Entscheidungen getroffen und Aspekte abgewogen werden. Man ist deshalb gut beraten, sich bei Planung und Ausführung in fachmännische Hände zu geben und sich vorab gut zu informieren, damit die Umsetzung des Bauvorhabens – sei es ein Neubau oder die energetische Sanierung der eigenen vier Wände – gelingt und böse Überraschungen ausbleiben.

Denn wer baut, schafft Tatsachen für viele Jahrzehnte, im Guten wie im Schlechten, für sich und für die Umwelt. Als Kompetenzzentrum für nachhaltiges Bauen unterstützt und begleitet die KlimaHaus-Agentur seit vielen Jahren Bauherren, Planer und Ausführende bei Ihrem Vorhaben. Das erste KlimaHaus wurde vor mittlerweile 20 Jahren zertifiziert und seit damals hat sich das nachhaltige Bauen ständig weiterentwickelt und ist inzwischen vom Pionier zum Standard geworden.

Nachhaltig bauen bedeutet heute aber weit mehr als Energieeffizienz und der Einsatz erneuerbarer Energien zur Versorgung des Gebäudes. Bei einem effizienten KlimaHaus halten sich mittlerweile die „graue Energie“, die in den Materialien steckt, und der Energieverbrauch während der Nutzung in etwa die Waage. Daher gilt es, den Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastungen über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes hinweg so gering wie möglich zu gestalten.

Da wir im Durchschnitt 90 Prozent unserer Zeit in geschlossenen Räumen verbringen, gilt es zum anderen aber auch die Auswirkungen des Gebäudes auf den Menschen, seine Gesundheit und sein Wohlbefinden so optimal wie möglich zu gestalten.

Der neue Bauratgeber beleuchtet umfassend und neutral die vielen Aspekte, die es dabei zu beachten gilt und liefert viele wertvolle Tipps und Tricks, damit Sie ihr Projekt gut informiert in Angriff nehmen können.

Ein kostenloses Exemplar des Bauratgebers können Sie bei der KlimaHaus Agentur abholen oder bei den Veranstaltungen der Agentur. In den kommenden Wochen wird die Publikation auch auf den verschiedenen Ämtern und Gemeindestuben aufliegen.

Der Bauratgeber kann auch online auf der Website der KlimaHaus Agentur www.klimahaus.it bestellt werden.