Bozen – Auch die Betreiber der Skipisten rechnen wegen der gestiegenen Stromkosten mit höheren Ausgaben im heurigen Winter. Eine weitere Saison, ohne dass Seilbahnen und Skilifte in Betrieb gehen, kommt für sie nach zwei Jahren Pandemie allerdings nicht in Frage. „Wenn wir stillstehen, steht alles still – Skihütten, Skischulen und Gastbetriebe mit eingeschlossen“, erklärt Valeria Ghezzi, Präsidenten des nationalen Verbands der Seilbahnbetreiber ANEF.

In den vergangenen Jahren schlugen die Energiekosten je nach Betrieb mit acht bis 15 Prozent zu Buche. Mittlerweile sei man bei 30 Prozent angelangt, betont Ghezzi. Dieser Tatsache seien die Betreiber hilflos ausgeliefert. Sie könnten ihre Ressourcen nicht einteilen, da Kunstschnee erzeugt werden müsse, sobald die Wetterbedingungen passen, und die Lifte unabhängig von der Anzahl der Gäste fahren müssten. Ghezzi hofft auf eine Unterstützung vonseiten der Regierung in Rom.

Unterdessen beschäftigen sich auch Südtirols Gastwirte mit der Energiekrise. HGV-Präsident Manfred Pinzger rät den Hoteliers etwa, nicht alle Saunen in ihrem Wellness-Bereich zu öffnen und Schwimmbäder geringfügig weniger zu heizen. Bereits das habe Auswirkung auf die Stromrechnung, erklärt Pinzger laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa.

Fraglich sei Pinzger zufolge auch, ob es sich für Hotels abseits der Skigebiete lohnt, in den Wintermonaten offen zu halten. Die Wintersaison insgesamt sieht der HGV-Präsident nach zwei Jahren Corona-Pandemie trotzdem nicht in Gefahr.