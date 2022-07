Wer zum ersten Mal mit Not konfrontiert ist, schämt sich

Bozen – Die Inflation steigt weiter an, die Lebenshaltungskosten in Südtirol sind für viele unerschwinglich. Für immer mehr Menschen und Familien gestaltet sich die Situation von Monat zu Monat schwieriger. Wie der Südtiroler Gewerkschaftsbund (SGB) erklärt, tauchen nun Menschen in den Büros auf, die bisher noch nie in wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren. Die Armut nimmt zu, und dies nicht nur in den Gruppen, die traditionell am gefährdetsten sind.

„Diesem Phänomen von sozialem Abstieg liegt auch die Verbreitung von prekären oder schlecht bezahlten Arbeitsverhältnissen zugrunde, die kein angemessenes Einkommen bieten, noch weniger bei stark steigender Inflation. Auch der sogenannte Mittelstand braucht wenig, um in die Armut abzurutschen: eine Unterbrechung der Erwerbstätigkeit, eine Krankheit, Schwierigkeiten bei der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung. Das sind die Problemfälle, denen wir in unserer täglichen Arbeit am häufigsten begegnen“, so die Generalsekretäre Dieter Mayr und Donatella Califano.

Wer zum ersten Mal mit wirtschaftlicher Not konfrontiert ist, erlebt oft eine schwierige psychologische Situation. Manche schämen sich zugeben zu müssen, bedürftig zu sein, vor allem in einer Gesellschaft, die Armut für selbstverschuldet hält. Anderen ist es peinlich, um Unterstützung fragen zu müssen.

Ein weiterer Aspekt ist, dass diejenigen, die noch nie Beihilfen in Anspruch genommen haben, oft nicht einmal von den verschiedenen öffentlichen Unterstützungsleistungen wissen und sich daher nicht an die zuständigen Stellen wenden, um diese zu beanspruchen.

„Wir rufen die betroffenen Personen deshalb auf, sich an die Gewerkschaft zu wenden: Wir helfen, beraten und informieren, auch was die zuständigen Anlaufstellen anbelangt,“ so der Appell der beiden SGBCISL-Generalsekretäre.