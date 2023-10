Whatsapp: Fremde Fotos in der Smartphone-Galerie?

Whatsapp kann alle Medieninhalte aus Chats automatisch auch in der Smartphone-Galerie speichern und anzeigen. Zur Erinnerung: Die Galerie ist der Ort, an dem die Handykamera Fotos und Videos ablegt. Aber zurück zur Auto-Speicherfunktion von Whatsapp. Die ist praktisch, wenn man diese Funktion nutzen möchte. Allen, die sie nicht kennen, kann das in der Regel standardmäßig aktivierte Feature aber durchaus einen Schrecken einjagen.

Denn spätestens, wenn man die Bilder und Videos vom Smartphone auf einen Rechner herunterlädt, bemerkt man auf einmal viele Medieninhalte, die man gar nicht selbst angefertigt hat. Aber wer dann? Alle möglichen Kontakte, mit denen man chattet. Posten sie ein Bild oder Video, landet dieses direkt in der Galerie – sowohl aus Einzel- als auch aus Gruppenchats.

Wer das nicht möchte, muss unter “Einstellungen/Chats/Chat-Einstellungen” die “Sichtbarkeit von Medien” (Android) beziehungsweise “Sichern in Aufnahmen” (iOS) deaktivieren. Das spart auch Speicherplatz auf dem jeweiligen Gerät. Fotos und Videos anderer, die man dauerhaft behalten möchte, kann man auch gezielt aus den jeweiligen Chats heraus abspeichern.