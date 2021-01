Wie der Bitcoin funktioniert

Kryptowährung im Höhenflug: Der Bitcoin hat zu Beginn dieses Jahres die Schwelle von 30.000 Dollar (24.447,89 Euro) durchbrochen. Manche Analysten halten noch weitere Kursgewinne für möglich – Wetten auf die digitalen Münzen bleiben aber riskant. Doch was was ist der Bitcoin – und was treibt ihn an?

Erstmals skizziert wird der Bitcoin in einem am 31. Oktober 2008 unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto veröffentlichten Papier – nur kurz nach dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers, der damals die Unsicherheit im Finanzsystem massiv verschärft und damit die globale Finanz- und Wirtschaftskrise befeuert. Wer hinter dem Pseudonym steht, ist noch immer ein Mysterium.

Hinter dem Bitcoin steckt die Idee einer Währung, die unabhängig von Staaten, Zentralbanken und der Geldpolitik existiert. Anders als klassische Währungen werden digitale Zahlungsmittel nicht von einer zentralen Stelle kontrolliert, auch Buchungen müssen nicht von einer zentralen Stelle bestätigt werden.

Damit trotzdem klar ist, wer an wen einen Bitcoin überwiesen hat, führt vereinfacht gesagt die gesamte Nutzergemeinschaft des Digitalgeldsystems ein gigantisches Kontenbuch, das alle jemals getätigten Transaktionen enthält – und das jeder jederzeit einsehen kann. In dieser dezentralen Datenbank, der sogenannten Blockchain, werden die Daten kryptografisch verschlüsselt, deshalb ist auch der Begriff Kryptowährung verbreitet.

Für diesen Prozess wiederum ist ein immer größer werdender Rechenaufwand nötig. Hier kommen auch private Computernutzer ins Spiel. Denn wer sich an den komplexen und energieintensiven Rechenprozessen beteiligt, wird dafür entlohnt – in Anteilen an der digitalen Währung. Auf diese Art entstehen neue “Münzen”. Der Prozess wird deshalb als “Mining” (Schürfen) bezeichnet. Insgesamt knapp 21 Mio. Bitcoins können nach den Vorgaben Satoshi Nakamotos maximal erschaffen werden, einen Großteil davon gibt es bereits.

Wie kommen Nutzer an das digitale Geld?

Alle Bitcoin-Zahlungen und Transaktionen erfolgen via Internet. Bitcoins können per “Mining” hergestellt, gekauft und verkauft, also in reale Währungen umgetauscht werden. Das Bitcoin-Schürfen wird allerdings inzwischen weitgehend von professionellen Akteuren dominiert, die dafür – möglichst in Ländern mit geringen Stromkosten – spezielle Hardware einsetzen. Für Privatnutzer lohnt sich das “Mining” beim Bitcoin kaum noch.lt?

Der erste Block von 50 Bitcoins, der sogenannte “Genesis-Block”, entsteht im Jänner 2009. Zehn Monate später, am 5. Oktober 2009, wird erstmals der Wert basierend auf den Herstellungskosten abgeleitet: Ein Bitcoin ist damals 0,00076 Dollar wert. Legendär ist auch die Geschichte, dass ein Entwickler in Florida am 22. Mai 2010 einen Pizzaboten davon überzeugt, ihm für 10.000 Bitcoins zwei Pizzen zu überlassen. 2013 durchbricht die Kryptowährung erstmals die 1.000-Dollar-Marke.

Steil aufwärts geht es vor allem, als der US-Zahlungsanbieter Paypal am 21. Oktober 2020 ankündigt, Nutzern künftig auch die Zahlung mit dem Digitalgeld zu ermöglichen. Zudem wird – während gleichzeitig Zentralbanken rund die Welt im Zuge ihrer ultralockeren Geldpolitik das Finanzsystem mit frischem Geld fluten – die Menge an neuen Bitcoins verknappt: Bei einem sogenannten “Halving” im Mai 2020 wird die Belohnung für die “Miner” halbiert – und damit auch die Zahl neu geschaffener Bitcoins reduziert.

Der US-Investmentriese JPMorgan Chase vergleicht die Kryptowährung inzwischen gar mit Gold: Künftig könne der Bitcoin mit dem Edelmetall, das als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt, intensiver um die Rolle als alternative Währung ringen, schlussfolgern die Analysten im Dezember.

Kritiker warnen vor dem Platzen einer Blase und sehen den Bitcoin weiterhin vor allem als Spekulationsobjekt, das vor allem für Privatanleger riskant werden kann. So gibt es etwa über Bitcoin-Terminkontrakte, sogenannte Futures, für professionelle Anleger die Möglichkeit, auf fallende Kurse zu wetten. Derzeit setzen viele Investoren aber auf weiter steigende Kurse. Tatsächlich hat der Bitcoin in den vergangenen Jahren eine regelrechte Achterbahnfahrt hinter sich, noch im März 2020 notierte er bei lediglich 5.000 Dollar. Am Montag gaben die Kurse zunächst leicht nach.