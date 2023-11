Winterreifenpflicht steht bevor: Werkstätten und Reifenhändler werden gestürmt

Bozen – Ab dem 15. November müssen Fahrzeuge in Südtirol “winterfest” sein. Dann tritt die Winterreifenpflicht bzw. Winterausrüstungspflicht in Kraft. In vielen Werkstätten herrscht daher derzeit großer Andrang und Termindruck.

Die höhergelegenen Gebiete Südtirols sind bereits winterlich, und mancherorts bleibt das kalte Wetter vorherrschend. Nach den jüngsten Schneefällen sind einige Regionen in Südtirol jetzt nur noch mit Winterreifen oder gar mit Schneeketten erreichbar. Der Winter ist heuer nämlich etwas früher und kräftiger dran als in anderen Jahren.

Auf den Bergen gibt es schon ordentlich Schnee. Auf einer Höhe von 2.000 Metern liegen bereits 30 bis 50 Zentimeter Schnee, im Hochgebirge sind es noch mehr. Und in den nächsten Tagen kommt am Alpenhauptkamm noch einiges dazu.

In drei Tagen, ab Mittwoch, dem 15. November, gilt die Pflicht, das eigene Auto “winterfit” zu bewegen. Fahrzeuge müssen bei entsprechenden Verkehrskontrollen ihre Wintertauglichkeit nachweisen können, entweder durch montierte Winterreifen oder mitgeführte Schneeketten.

Viele Verkehrsteilnehmer in Südtirol haben möglicherweise aufgrund des bis vor Kurzem warmen Wetters nicht an die Winterreifenpflicht gedacht. Aus verschiedenen Landesteilen gab es Meldungen, dass es beinahe unmöglich war, kurzfristig Termine für den Reifenwechsel in den jeweiligen Fachwerkstätten oder Reifenhändlern zu bekommen.

Der Vorteil von Winterreifen

Winterreifen bieten bei kalten Temperaturen, Nässe und Schnee eine bessere Griffigkeit, was wiederum deutlich der Verkehrssicherheit zugutekommt. Winterreifen besitzen einen höheren Naturkautschuk-Anteil, durch den sie bei Kälte besser auf der Fahrbahn haften. Denn je nach Temperatur ändert sich das Zusammenspiel von Gummimischung und Straßenbelag. Bei kaltem Wetter wird das Gummi von Sommerreifen so hart, dass der Reifen an Haftung verliert.