Zinsschritt der EZB kommende Woche offen

Am heutigen Mittwoch – rund eine Woche vor dem nächsten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) – haben sich einige EZB-Ratsmitglieder zu Wort gemeldet. Dabei blieb offen, ob es im September zu einem weiteren Zinsschritt kommt. Eine Straffung nächste Woche wird nach wie vor für möglich gehalten, könnte aber auch erst im Oktober oder vorerst gar nicht erfolgen. Am Finanzmarkt geht man derzeit tendenziell von einer Zinspause aus.

Das niederländische Ratsmitglied Klaas Knot hat am Mittwoch gegenüber Bloomberg die Möglichkeit einer weiteren Straffung betont. Angesichts hoher Inflationsprognosen sei es eine “enge Entscheidung”, ob es eines weiteren Zinsschritts bedürfe. Knot gilt als geldpolitischer Falke, befürwortet in der Regel also ein rigides Vorgehen gegen die Inflation.

Laut Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau könnte die EZB auf den nächsten Zinssitzungen in alle Richtungen entscheiden. “Unsere Optionen sind offen für dieses wie für das folgende Treffen”, sagte das EZB-Ratsmitglied am Mittwoch dem Radiosender BFM Business. Ob er selbst eine weitere Zinserhöhung favorisiert oder eine Zinspause, sagte Villeroy nicht.

Nach Ansicht von Ratsmitglied Peter Kazimir muss die EZB die Zinssätze ein weiteres Mal anheben. Eine Erhöhung schon in der nächsten Woche sei einer Pause vorzuziehen, da das Preiswachstum weiterhin zu stark sei, schrieb der slowakische Notenbankchef in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung. “Dies ist eine eindeutigere und effizientere Lösung”. Die andere Option sei, am 14. September eine Pause einzulegen und nötigenfalls im Oktober oder Dezember eine weitere und hoffentlich letzte Erhöhung um einen viertel Prozentpunkt zu beschließen.

Andere Euro-Wächter wie etwa Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann sahen den Zinsgipfel zuletzt noch nicht erreicht. “Es könnte sein, dass wir noch eine weitere Anhebung oder zwei unternehmen,” sagte er vorigen Donnerstag auf dem Reuters Global Markets Forum. Wegen der Konjunktursorgen hatte zuletzt Insidern zufolge die Wahrscheinlichkeit einer Zinspause zugenommen. Die Debatte in der EZB scheint aber noch nicht abgeschlossen.

Die Währungshüter kommen Donnerstag (14. September) in einer Woche in Frankfurt zu ihrem ersten Zinstreffen nach der Sommerpause zusammen. Die darauffolgende Zinssitzung findet dann am 26. Oktober in Athen statt.