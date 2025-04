Zivilschutz und Schule: Aktionstag in Salurn

Von: Ivd

Salurn – Die Mittelschule Salurn organisiert jährlich Thementage, an denen besondere Schwerpunkte behandelt werden, dabei wird der Regelunterricht aufgelöst und ein Programm für alle 100 Schüler erstellt, berichtet Lehrer Günther Ventir. Er hat in der Agentur für Bevölkerungsschutz die Ausbildungsreihe Zivilschutz und Schule absolviert und das dort erworbene Wissen interdisziplinär im Unterricht eingesetzt. Mit Doris Niederjaufner und Werner Verant vom Landesamt für Zivilschutz in der Agentur für Bevölkerungsschutz hat er den Zivilschutz-Tag heute organisiert. Beim Eröffnungsvortrag wurde das System Zivilschutz vorgestellt: Jede und jeder von uns ist Teil des Systems Zivilschutz, und es gilt, das Bewusstsein zu schaffen, dass jeder sich und seinen Nächsten selbst schützen muss. Vor allem in der Vorbeugung und beim Selbstschutz ist es von grundlegender Bedeutung, informiert und vorbereitet zu sein. Es ist wichtig, die Bürger über eventuell eintretende Extremereignisse aufzuklären und sie zu motivieren, selbst Verantwortung für Eigenschutz und Widerstandsfähigkeit zu übernehmen. Beim Vortrag wurden unter anderem Wettervorhersagen, Warnstufen, Zivilschutzstatus vorgestellt. Anschließend besuchten die Schüler Stationen: die Freiwillige Feuerwehr, das Weiße Kreuz, die Bergrettung, eine Station mit Informationen über Hochwasser und die Pegelmessstation an der Etsch.

Der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger verweist auf die Bedeutung der Ausbildungsreihe Zivilschutz und Schule: “Wir wollen dazu anregen, sich aktiv mit den Themen des Zivilschutzes auseinanderzusetzen, damit jede und jeder auf mögliche Gefahren vorbereitet ist und im Ernstfall richtig reagieren kann. Lehrpersonen sind für uns wichtige Partner und Multiplikatoren, weil sie die Inhalte in Bezug auf das System Zivilschutz didaktisch so aufbereiten, dass es bei den Schülern ankommt und die Botschaft entsprechend weitergegeben werden kann.”