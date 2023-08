Zwei-Monats-Tief: Bitcoin weiter unter Druck

Die Digitalwährung Bitcoin leidet weiter unter der Aussicht auf längerfristig höhere Zinsen an den Anleihemärkten. Hinzu kam am Freitag ein Bericht über einen Verkauf von Bitcoin-Beständen durch das Unternehmen SpaceX des US-Milliardärs Elon Musks. Der Bitcoin-Kurs setzten am Freitag seinen Vortagesrutsch fort und fiel mit rund 26.000 US-Dollar (23.853 Euro) auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten.

Mitte Juli war die älteste und nach Marktwert größten Kryptowährung noch zu knapp 32.000 Dollar gehandelt worden – ein Hoch seit mehr als einem Jahr.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern litt der Bitcoin in den vergangenen Handelstagen vor allem unter dem jüngsten Anstieg der Zinsen am Kapitalmarkt. Derzeit werden Staatsanleihen mit den höchsten Renditen seit vielen Jahren gehandelt. So lag zum Beispiel die Rendite für zehnjährige US-Anleihen am Donnerstag bei 4,27 Prozent und damit so hoch wie seit der schweren Finanzkrise 2008 nicht mehr.

“Es ist und bleibt die Sorge, dass das Zinsniveau in den Vereinigten Staaten länger hoch bleiben könnte als bislang eingepreist”, sagte Kryptoexperte Timo Emden. Die hohen Renditen bei Staatsanleihen bremsen die Nachfrage nach risikoreichen Anlegen wie den Bitcoin.

Dazu passt eine Einschätzung zu den Anleihemärkten der Strategen der Bank of America. Demzufolge müssten Investoren ihre Einschätzung des Bond-Marktes überdenken und sich darauf einstellen, dass die Renditen dauerhaft auf ein Niveau zurückkehrten, das dem vor der Weltfinanzkrise 2008/09 entspreche. Experten des Vermögensverwalters Blackrock und von Pacific Investment Management glauben zudem, dass die Inflation über dem Ziel der US-Notenbank Fed bleiben könnte, weshalb Renditen für langfristige Anleihen weiter steigen könnten.

Hinzu kam ein Bericht der Wirtschaftszeitung “Wall Street Journal”, in dem über den Verkauf von Bitcoin-Beständen durch das Unternehmen SpaceX des US-Milliardärs Elon Musks berichtet wird. Die Zeitung bezieht sich auf vorliegende Dokumente, wonach SpaceX seine Bitcoin-Bestände in den Jahren 2022 und 2021 deutlich abgewertet und die Kryptowährung auch verkauft habe.

Der Bitcoin zählt zu den besonders riskanten Anlagen. Er ist in den vergangenen Jahren mehrfach durch extreme Kursbewegungen aufgefallen. So wurde die Digitalwährung zu Beginn des Jahres noch unter 17.000 Dollar gehandelt. Im Jahr 2021 war ein Rekordhoch bei über 60.000 Dollar erreicht worden.