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Alpen Flair 2026

Junge Stimme BARBARA aus Feldthurns begeistert

Dienstag, 23. Juni 2026 | 00:01 Uhr
Alpenflair-Barbara-14
Alpen Flair Festival 2026 - Foto: © Alpha Concept group
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Von: First Avenue

Beim diesjährigen Alpen Flair Festival stand auch die 16-jährige Sängerin Barbara aus Feldthurns auf der Bühne. Die Nachwuchskünstlerin nutzte die Gelegenheit, ihr musikalisches Können einem großen Publikum zu präsentieren und sammelte dabei wertvolle Bühnenerfahrung.

In ihrem Programm setzte Barbara auf eine Mischung aus modernen Pop-Klängen und gefühlvollen Balladen. Unter anderem interpretierte sie ein Medley mit den bekannten Alan-Walker-Titeln Play und Faded, die beim Publikum auf große Begeisterung stießen. Einen rockig ruhigeren Akzent setzte sie mit ihrer Version von My Immortal der Band Evanescence.

Der Auftritt beim Alpen Flair stellte für die junge Sängerin einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer musikalischen Entwicklung dar. Mit Engagement und Freude an der Musik zeigte sie, dass sie ihren Weg als Künstlerin konsequent verfolgt.

Foto: © Alpha Concept group

Neben Festival- und Bühnenauftritten kann Barbara auch für private Feiern und besondere Anlässe gebucht werden. Insbesondere bei Hochzeiten sorgt sie mit ihrem Gesang für unvergessliche musikalische Momente. Auf Wunsch tritt sie dabei auch in Begleitung weiterer Musikerinnen und Musiker auf und gestaltet individuelle Programme für Trauungen und andere Feierlichkeiten.

Mit ihrem erfolgreichen Auftritt beim Alpen Flair hat Barbara einen weiteren wichtigen Schritt auf ihrem musikalischen Weg gemacht – und es bleibt spannend zu beobachten wie sich dieser Weg entwickeln wird.

Foto: © Alpha Concept group

Kontakt:

#barbara_music
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Foto: © Alpha Concept group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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