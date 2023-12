Colts erleiden mit Raimann schmerzhafte Niederlage in NFL

Die Indianapolis Colts und Österreichs NFL-Stammkraft Bernhard Raimann haben im Kampf um die Play-off-Ränge einen Rückschlag erlitten. Am Sonntag gab es bei den Atlanta Falcons nichts zu holen. Kicker Younghoe Koo erzielte beim 29:10 fünf Field Goals, dazu kamen zwei Touchdowns der Heimmannschaft. Die Colts-Offensive mit Left Tackle Raimann in der Startformation brachte es nur auf einen Lauf-Touchdown durch Jonathan Taylor und ein Field Goal.

Indianapolis steht nun bei acht Siegen und sieben Niederlagen. Nur noch zwei Begegnungen sind bis zum Ende des Grunddurchgangs zu absolvieren.

Glück hatten die Colts allerdings, dass ein direkter Gegner um den Play-off-Einzug in der AFC ebenfalls verlor. Gemeint sind die Houston Texans, die gegen die Cleveland Browns am Sonntag mit 22:36 das Nachsehen hatten. Wenn die Regular Season nach dem aktuellen Spieltag enden würde, wären die Colts nach wie vor in den Play-offs dabei.