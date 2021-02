450 Neuinfektionen und wieder fünf Todesopfer

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden 2.715 PCR-Tests untersucht und dabei 217 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 233 positive Antigentests.

Erneut sind fünf Todesopfer zu beklagen. 44 Patienten werden auf den Intensivstationen betreut.

Bisher (17. Februar) wurden insgesamt 466.970 Abstriche untersucht, die von 191.540 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (16. Februar): 2.715

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 217

Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 40.614

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 466.970

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 191.540 (+647)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 693.412

Gesamtzahl der positiven Antigentests: 20.784

Durchgeführte Antigentests gestern: 6.668

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 233

Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 254 (Stand 16.02.)

In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen (post-akut bzw. aus Seniorenwohnheimen übernommen): 163 (Stand 16.02.)

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 28 (28 in Gossensaß, 0 in Sarns) (Stand 16.02.)

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 44 (davon 39 als ICU-Covid klassifiziert, zusätzlich 1 Patientin/Patient in Intensivbetreuung Ausland) (Stand 16.02.)

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 956 (+5)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 15.055

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 102. 104

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 117.159

Geheilte Personen: mit PCR Test 26.976 (+351) zusätzlich 1.646 (+2) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden; weiters geheilte Personen aufgrund von epidemiologischer Analyse: 11.642 (+176)

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 1.846, davon 1.408 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitsschaftsärzte: 53, davon 40 geheilt. (Stand: 10.02.2021)