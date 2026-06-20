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Temperaturen von bis zu 41 Grad in Frankreich erwartet

Alkoholverbot bei Festival in Frankreich wegen Hitze

Samstag, 20. Juni 2026 | 18:58 Uhr
Temperaturen von bis zu 41 Grad in Frankreich erwartet
APA/APA/AFP/ROMEO BOETZLE
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Von: APA/Reuters/dpa

Frankreich verbietet Alkohol während des landesweiten Musikfestivals “Fête de la Musique” am Sonntag in jenen Regionen, für die ab Mittag die höchste Hitzewarnstufe gilt. “Die Präfekten werden Verordnungen erlassen, die den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit in den unter roter Hitzewellenwarnung stehenden Départements verbieten”, teilte das Büro von Ministerpräsident Sébastien Lecornu nach einer Krisensitzung am Samstag mit.

Zudem werde bei allen staatlich organisierten Veranstaltungen kein Alkohol ausgeschenkt. Die Regierung rief allgemein dazu auf, den Alkoholkonsum bei dem in Frankreich groß gefeierten Musikfest zu begrenzen, um Rettungsdienste zu entlasten.

Für Sonntag verhängte der französische Wetterdienst nahezu im gesamten Land die höchste oder zweithöchste Warnstufe mit erwarteten Spitzentemperaturen zwischen 38 und 41 Grad. Derzeit gilt wegen der extremen Hitze für 60 der insgesamt 101 Départements die zweithöchste Warnstufe Orange mit Werten bis zu 38 Grad. Die höchste Warnstufe Rot soll am Sonntag Météo France zufolge für 35 Départements gelten, einschließlich Paris. Für 45 weitere Départements wurde die Stufe Orange ausgerufen.

Bisher höchste Temperatur des Jahres in Österreich

In Österreich wurde indes am zweiten Tag der Hitzewelle mit 36,0 Grad in Bad Deutsch-Altenburg (Bezirk Bruck an der Leitha) die bisher höchste Temperatur des Jahres gemessen, wie die GeoSphere Austria Samstagabend mitteilte. An vier weiteren Messstationen wurde die 35-Grad-Marke geknackt. In Wien-Innere Stadt wurden 34,8 Grad registriert.

In Kärnten, der Steiermark und im Wald- und Mühlviertel gingen hingegen zum Teil heftige Gewitter nieder. Besonders in Unterkärnten, im Raum Leoben (ST) sowie im Wald- und Mühlviertel. In den Abend- und Nachtstunden klangen die Niederschläge allerorts ab.

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APA/APA/AFP/ROMEO BOETZLE
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Von: APA/Reuters/dpa

Frankreich verbietet Alkohol während des landesweiten Musikfestivals “Fête de la Musique” am Sonntag in jenen Regionen, für die ab Mittag die höchste Hitzewarnstufe gilt. “Die Präfekten werden Verordnungen erlassen, die den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit in den unter roter Hitzewellenwarnung stehenden Départements verbieten”, teilte das Büro von Ministerpräsident Sébastien Lecornu nach einer Krisensitzung am Samstag mit.

Zudem werde bei allen staatlich organisierten Veranstaltungen kein Alkohol ausgeschenkt. Die Regierung rief allgemein dazu auf, den Alkoholkonsum bei dem in Frankreich groß gefeierten Musikfest zu begrenzen, um Rettungsdienste zu entlasten.

Für Sonntag verhängte der französische Wetterdienst nahezu im gesamten Land die höchste oder zweithöchste Warnstufe mit erwarteten Spitzentemperaturen zwischen 38 und 41 Grad. Derzeit gilt wegen der extremen Hitze für 60 der insgesamt 101 Départements die zweithöchste Warnstufe Orange mit Werten bis zu 38 Grad. Die höchste Warnstufe Rot soll am Sonntag Météo France zufolge für 35 Départements gelten, einschließlich Paris. Für 45 weitere Départements wurde die Stufe Orange ausgerufen.

Bisher höchste Temperatur des Jahres in Österreich

In Österreich wurde indes am zweiten Tag der Hitzewelle mit 36,0 Grad in Bad Deutsch-Altenburg (Bezirk Bruck an der Leitha) die bisher höchste Temperatur des Jahres gemessen, wie die GeoSphere Austria Samstagabend mitteilte. An vier weiteren Messstationen wurde die 35-Grad-Marke geknackt. In Wien-Innere Stadt wurden 34,8 Grad registriert.

In Kärnten, der Steiermark und im Wald- und Mühlviertel gingen hingegen zum Teil heftige Gewitter nieder. Besonders in Unterkärnten, im Raum Leoben (ST) sowie im Wald- und Mühlviertel. In den Abend- und Nachtstunden klangen die Niederschläge allerorts ab.

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