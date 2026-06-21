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Frontalzusammenstoß am Freitagabend 

Bozen: 61-jähriger Rollerfahrer schwebt in Lebensgefahr

Sonntag, 21. Juni 2026 | 09:41 Uhr
Unfall Blaulicht Symbolbild
APA/APA/dpa/Stefan Puchner
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Von: luk

Bozen – Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Bozner Reschenstraße ist am Freitagabend ein 61-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der Bozner war gegen 21.45 Uhr mit seinem Roller des Typs Yamaha X-Max unterwegs, als es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw kam.

Der Aufprall war so heftig, dass sowohl der Roller als auch der beteiligte Fiat Punto schwer beschädigt wurden.

Alto Adige

Der Rollerfahrer erlitt schwere Verletzungen an einem Bein sowie mehrere weitere Traumata. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde er ins Krankenhaus Bozen eingeliefert. Dort stellten die Ärzte auch schwere innere Verletzungen fest. Der Mann wurde auf der Intensivstation aufgenommen und in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Sein Zustand gilt als kritisch.

Am Steuer des Autos saß ein 20-jähriger Mann aus Leifers, der gemeinsam mit drei gleichaltrigen Insassen, die in Bozen wohnen, unterwegs war. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Alkohol- und Drogentests beim Fahrer verliefen negativ.

Alto Adige

Neben der Berufsfeuerwehr und der Freiwilliger Feuerwehr standen mehrere Rettungswagen des Weißen und Roten Kreuzes sowie die Stadtpolizei und die Staatspolizei im Einsatz. Vor Ort kam es zeitweise zu Spannungen mit Angehörigen der jungen Fahrzeuginsassen, die jedoch ohne weitere Zwischenfälle verliefen.

Die Stadtpolizei ermittelt weiterhin zur genauen Ursache des Unfalls. Auch am Samstag wurden zusätzliche Erhebungen durchgeführt, um den Unfallhergang und mögliche Verantwortlichkeiten zu klären, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Bezirk: Bozen

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