Brixen: Mann aus den Fluten des Eisacks gerettet

Brixen – In Brixen ist am Montagnachmittag ein Mann aus den Fluten des Eisacks gerettet worden. Ein Großaufgebot an Rettungskräften stand im Einsatz.

Passanten hatten die Person bei der “Lidobrücke” gesichtet und Alarm geschlagen. Da sofort zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert wurden, konnte der Mann mittleren Alters von der Bootsgruppe der Freiwilligen Feuer Brixen innerhalb weniger Minuten bei der “Mensabrücke” aus dem Wasser gerettet werden.

Der Mann wurde wurde noch an Ort und Stelle intubiert und wiederbelebt. Seine Verletzungen wurden als schwer eingestuft. Nach der Erstversorgung wurde er in das Krankenhaus Brixen eingeliefert. Der Einsatz konnte um 16.00 Uhr beendet werden.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Brixen mit Bootsgruppe, Milland, Sarns, Albeins, Schrambach und Klausen, die Disponenten des Bezirksfeuerwehrverbandes, die Wasserrettung, der Rettungshubschrauber Pelikan 2, das Weiße Kreuz mit Notarzt und die Polizei.

