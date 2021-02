Entlastung: Derzeit vier Intensivpatienten nach Nordtirol verlegt

Bozen – Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat die Verlegung von zwei weiteren Intensivpatienten in Krankenhäuser in Nordtirol veranlasst. Derzeit werden insgesamt vier Intensivpatienten aus Südtirol in Nordtirol behandelt.

Südtirol verfügt derzeit zwar noch über freie Covid- und Nicht-Covid-Intensivbetten, stellt der Sanitätsbetrieb fest. Weil die Situation in Nordtirol aber deutlich entspannter ist, werden die Patienten überstellt. Dadurch ergibt sich eine Entlastung für das Gesundheitssystem. In den nächsten Tagen könnten weitere Verlegungen folgen.

Je einer der Südtiroler Patienten wird in Hall und Lienz behandelt, zwei befinden sich in der Uni-Klinik Innsbruck.

Bei uns werden momentan 42 Patienten auf den Intensivstationen betreut.

Die Behandlung von Covid-Intensivpatienten ist bekanntlich äußerst aufwendig und personalintensiv. Das ist auch der Hauptgrund, warum es schwierig ist, die Bettenzahl aufzustocken. Es würde das Personal fehlen, diese auch zu betreiben.