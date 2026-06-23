Ex-Skirennläufer aus Südtirol bei Motorradunfall schwer verletzt

Von: luk

Canazei – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße zum Pordoijoch ist am Montagvormittag der ehemalige Südtiroler Skirennläufer Peter Runggaldier schwer verletzt worden. Der 58-Jährige war mit seinem Motorrad unterwegs, als es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Kollision mit einer Radfahrerin kam.

Auch die etwa 30 Jahre alte Frau erlitt schwere Verletzungen. Nach der Zeitung “L’Adige” wurde sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.

Runggaldier wurde ebenfalls schwer verletzt und zur weiteren Behandlung mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin in das Krankenhaus Santa Chiara in Trient gebracht.

Der aus Brixen stammende ehemalige Ski-Profi gehörte in den 1990er-Jahren zur italienischen Nationalmannschaft. Zu seinen größten Erfolgen zählen ein Weltcupsieg im Super-G sowie Medaillen bei Weltmeisterschaften.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von Canazei, der Notarzthubschrauber, die Carabinieri von Cavalese sowie die Ortspolizei von Moena. Die genaue Unfallursache wird derzeit von den Ermittlern untersucht.