Jugendliche in Wien bei Unfall mit E-Scooter schwer verletzt

Von: apa

Zwei Jugendliche, die zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs waren, sind am späten Freitagabend bei einem Unfall in der Wiener Innenstadt schwer verletzt worden. Wie die Berufsrettung Wien am Samstag berichtete, waren der 15-jährige Lenker und sein 14-jähriger Mitfahrer mit dem Gefährt bei der Kreuzung Johannesgasse mit dem Schubertring in ein Auto gekracht. Der 15-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und erlitt Kopfverletzungen sowie Knochenbrüche.

Der Bursche musste vom Team der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt, intubiert und in einer Vakuummatratze stabilisiert werden. Zur weiteren Behandlung wurde der Jugendliche in den Schockraum einer Klinik gebracht. Der 14-Jährige verletzte sich beim Sturz an der Schulter und musste ebenfalls nach der notfallmedizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Rettungsteams waren im Einsatz.

Laut derzeitigen Erhebungen dürften die Burschen mit dem Leih-E-Scooter bei Rot über die Ampel gefahren sein, so die Polizei. Die Fahrt zu zweit auf einem solchen Gefährt ist zudem nicht erlaubt.