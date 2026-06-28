Kleine Gewohnheiten mit großer Wirkung

Von: mk

Bozen – Trinkwasser ist eines unserer kostbarsten Güter – und gleichzeitig für viele von uns so selbstverständlich, dass wir kaum darüber nachdenken. Gerade in Südtirol zeigt sich jedoch immer deutlicher: Wasser ist keine unbegrenzt verfügbare Ressource. Weniger Niederschläge in den vergangenen Monaten, geringe Schneereserven und trockene Böden führen dazu, dass in einigen Gebieten des Landes bereits aufmerksam auf die Entwicklung der Wasserverfügbarkeit geschaut wird.

Eine Person verbraucht im Durchschnitt rund 240 Liter Trinkwasser pro Tag. Viel davon ließe sich ohne großen Aufwand einsparen. Die Energieberaterin der Verbraucherzentrale Südtirol Christine Romen weist darauf hin, dass sich durch einfache Maßnahmen 40 Liter und mehr pro Person und Tag einsparen lassen – ohne spürbare Einschränkungen im Alltag.

Wassersparen im Alltag – praktische Tipps

Wasserhahn nicht laufen lassen: Beim Zähneputzen, Rasieren oder Einseifen reicht es, das Wasser nur dann aufzudrehen, wenn es tatsächlich gebraucht wird.

Durchfluss reduzieren: Durchflussbegrenzer oder Sparaufsätze bei Dusche und Waschbecken senken den Verbrauch spürbar – meist ohne Komfortverlust.

Toilettenspülung überprüfen: Ältere Toilettenspülungen verbrauchen oft unnötig viel Wasser. Mit einer Stopptaste oder einer geringeren Füllmenge im Spülkasten lässt sich der Verbrauch einfach reduzieren.

Garten und Grün rund ums Haus bewusst bewässern

Gerade in den Sommermonaten steigt der Wasserverbrauch im Garten deutlich an. Auch hier lässt sich mit einfachen Gewohnheiten viel erreichen.

Früh morgens oder am späten Abend gießen: Dann ist es kühler und weniger Wasser verdunstet. Besonders in der Mittagshitze geht viel Wasser verloren, bevor es überhaupt bei den Wurzeln ankommt.

Lieber seltener, dafür gründlich gießen: Ein kräftiges Gießen versorgt die Wurzeln besser als viele kurze Wassergaben. Pflanzen werden dadurch widerstandsfähiger.

Direkt an den Wurzeln gießen: Wasser sollte möglichst dort ankommen, wo es gebraucht wird – nicht auf Blättern oder auf versiegelten Flächen.

Boden locker halten und mulchen: Eine Mulchschicht aus Rasenschnitt oder anderen Gartenmaterialien schützt den Boden vor dem Austrocknen und hält Feuchtigkeit länger im Boden.

Mehr Informationen bietet das Infoblatt „Wasser sparen“ der Verbraucherzentrale Südtirol. Dieses ist auf der Webseite der Verbraucherzentrale Südtirol abrufbar und außerdem kostenlos im Hauptsitz in Bozen, in den Außenstellen sowie im Verbrauchermobil erhältlich. Alternativ zu den Informationsblättern bietet die Verbraucherzentrale Südtirol auch eine Energie- und Bauberatung an. Diese ist jeweils montags von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr telefonisch unter 0471 301430 erreichbar.