Mann stürzt bei Drohnenbergung von Baum

Von: fra

Jaufental – Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwoch im Jaufental in der Gemeinde Ratschings ereignet. Ein 66-jähriger deutscher Tourist zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Nach Angaben der Einsatzkräfte hatte sich die Drohne des Mannes bereits vor einigen Tagen in einem Baum unterhalb der Bergalm verfangen. Um das Fluggerät zu bergen, kletterte der 66-Jährige mit einem eigenen Baum-Steigeset auf den Baum. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er dabei ab.

Der Mann war allein unterwegs und blieb nach dem Sturz bewusstlos liegen. Wanderer beziehungsweise Passanten entdeckten den Verunglückten und setzten die Rettungskette in Gang.

Die Bergrettung Ridnaun/Ratschings übernahm die Erstversorgung am Unfallort. Der Tourist erlitt ein schweres Polytrauma und wurde anschließend mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin in das Krankenhaus nach Bozen geflogen. Ebenfalls im Einsatz stand die Finanzpolizei.

Die genauen Umstände des Unfalls werden untersucht.