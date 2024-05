Polizist in Favoriten von Stichschutzweste gerettet

Von: apa

Ein Wiener Polizist ist am Freitagabend in der Waffenverbotszone in Favoriten von seiner Stichschutzweste gerettet worden: Die Messerklinge, mit der ein 41-jähriger Jordanier den Beamten attackiert hatte, wurde vom ballistischen Gilet mit integriertem Stichschutz abgefangen. Das Opfer der Attacke wurde leicht verletzt, so Polizeisprecher Markus Dittrich am Samstag. Der Angreifer wurde überwältigt und festgenommen.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Favoriten waren kurz vor 20.00 Uhr im Bereich des Keplerplatzes wegen eines Betrunkenen im Einsatz, der mit Glasflaschen um sich geworfen haben soll. Unterstützt wurden sie dabei von der Bereitschaftseinheit Wien.

Währenddessen näherte sich ein Unbeteiligter, nämlich der 41-Jährige, einem Polizisten, zog plötzlich ein Messer und stach unvermittelt auf den Oberkörper des Beamten ein. Die Klinge wurde glücklicherweise von der Stichschutzschutzweste abgefangen, dennoch wurde dieser bei dem Vorfall leicht verletzt. Der 24-jährige Polizist erlitt Abschürfungen, konnte den Dienst nicht mehr fortsetzen und wurde psychologisch betreut.

Der Angreifer wurde von Angehörigen der Bereitschaftseinheit Wien mit Hilfe eines “Tasers” überwältigt und anschließend festgenommen. Das Messer wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden laut Dittrich vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, durchgeführt. Das Motiv des Jordaniers sei bis dato unklar. Er ist in Wien aufrecht gemeldet. Eine Vernehmung des Mannes war zunächst noch ausständig.

“Durch das klägliche Versagen dieser schwarz-grünen Sicherheitspolitik müssen täglich die Polizistinnen und Polizisten besonders im Gewalt-Brennpunkt Wien Favoriten ihr Leben riskieren”, so der Freiheitliche Nationalratsabgeordnete Werner Herbert am Samstag. Kritik kam auch vom FPÖ-Bezirksobmann von Favoriten, Stefan Berger: “Die ÖVP hat die Kontrolle über die Sicherheit in Favoriten vollkommen verloren.” Trotz der Einführung einer Waffenverbotszone komme es weiterhin zu einem alarmierenden Anstieg an Gewaltverbrechen.

ÖVP-Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer zeigt sich ebenfalls bestürzt: “Danke an die Einsatzkräfte der Polizei, die sich tagtäglich in Lebensgefahr begeben müssen.” SPÖ und Neos dürften nicht länger wegschauen. “Es braucht dringend ein Umdenken im Migrations- und Integrationsbereich in Wien.”