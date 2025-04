Rohrbruch sorgt für Störungen in Wien-Favoriten

Von: apa

Ein Wasserrohrbruch im Bereich des Quellenplatzes in Wien-Favoriten hat am frühen Mittwochmorgen weiterhin für umfangreiche Störungen im Verkehr und in der Wasserversorgung gesorgt. Laut Katja Dämmrich, Sprecherin von Wiener Wasser, waren am Mittwochvormittag sieben Häuser in der Laxenburgerstraße im Bereich Quellenplatz bis Davidgasse betroffen. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden mittels Wasserwagen notversorgt.

Die Arbeiten zur Schadensbehebung sollen laut Wiener Wasser längstens bis Donnerstagfrüh andauern. Auslöser war das Gebrechen eines Versorgungsrohrs mit 30 Zentimetern Durchmesser.

Störungen im Straßenbahnbetrieb

Von den Aufräumarbeiten betroffen war der Individualverkehr. Die Polizei leistete Hilfe bei den Absperrungen und Umleitungen. Aber auch der öffentliche Verkehr hatte Einschränkungen. Betroffen waren die Linien 11, 6, O und die wegen U1-Bauarbeiten eingerichtete Ersatzlinie E1. Die Linie 11 musste wegen des Rohrbruchs ganz eingestellt werden. Die Linie 6 wurde in beiden Richtungen zwischen Absberggasse und Quellenplatz über die Linien O und D umgeleitet. Die Linie O fuhr nach kurzen Einschränkungen am Vormittag wieder durchgehend.

Die Linie E1 war nur zwischen Quartier Belvedere S und Gudrunstraße unterwegs. Die Züge werden im Anschluss vom Quartier Belvedere S über die Linie D und 6 zum Reumannplatz U geführt. Ein Störungsende war vorerst nicht absehbar, wie die Wiener Linien in einer Aussendung mitteilten.