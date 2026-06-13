Aktuelle Seite: Home > Chronik > Überraschung in Bozner Keller
Polizei beschlagnahmt fast ein Kilogramm Kokain

Überraschung in Bozner Keller

Samstag, 13. Juni 2026 | 12:26 Uhr
Kokain
Quästur
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Bei einem Einsatz gegen den Drogenhandel hat die Polizei in Bozen fast ein Kilogramm Kokain sichergestellt und einen 37-jährigen Mann festgenommen.

Wie die Quästur Bozen mitteilt, waren die Fahnder am 11. Juni im Rahmen von Kontrollen zur Bekämpfung des Drogenhandels in der Reschenstraße unterwegs. Dabei wurden zwei albanische Staatsbürger überprüft, die durch ihr auffälliges Verhalten die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich gezogen hatten.

Als die beiden Männer die Polizisten bemerkten, versuchten sie, sich durch die Flucht in ein Wohngebäude der Kontrolle zu entziehen. Die Exekutivbeamten konnten sie jedoch unmittelbar anhalten und kontrollieren. Dabei wurden sie im Besitz von Kokain angetroffen.

Anschließende Hausdurchsuchungen führten die Ermittler zu einem Kellerraum, der von einem der Männer genutzt wurde. Dort fanden sie insgesamt 920 Gramm Kokain, das bereits in elf kleinere Verpackungen aufgeteilt worden war.

Der 37-jährige Nutzer des Kellers, der laut Polizei bereits wegen Drogendelikten vorbestraft ist, wurde festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt. Sein Landsmann wurde wegen des Besitzes einer geringen Menge von Betäubungsmitteln für den Eigenkonsum bei den zuständigen Behörden gemeldet.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Blechlawinen statt Idylle: Besucher strömen auch heuer auf die Dolomiten
Kommentare
50
Blechlawinen statt Idylle: Besucher strömen auch heuer auf die Dolomiten
Drehkreuz auf der Seceda erneut installiert
Kommentare
48
Drehkreuz auf der Seceda erneut installiert
Weg frei für die Stärkung der Lokalpolizei
Kommentare
45
Weg frei für die Stärkung der Lokalpolizei
“Selbstjustiz”: Cinzia Dal Pino zu 18 Jahren Haft verurteilt
Kommentare
31
“Selbstjustiz”: Cinzia Dal Pino zu 18 Jahren Haft verurteilt
Mit 24 Zentimetern langem Messer in Brixen unterwegs
Kommentare
20
Mit 24 Zentimetern langem Messer in Brixen unterwegs
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 