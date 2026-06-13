Überraschung in Bozner Keller

Von: luk

Bozen – Bei einem Einsatz gegen den Drogenhandel hat die Polizei in Bozen fast ein Kilogramm Kokain sichergestellt und einen 37-jährigen Mann festgenommen.

Wie die Quästur Bozen mitteilt, waren die Fahnder am 11. Juni im Rahmen von Kontrollen zur Bekämpfung des Drogenhandels in der Reschenstraße unterwegs. Dabei wurden zwei albanische Staatsbürger überprüft, die durch ihr auffälliges Verhalten die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich gezogen hatten.

Als die beiden Männer die Polizisten bemerkten, versuchten sie, sich durch die Flucht in ein Wohngebäude der Kontrolle zu entziehen. Die Exekutivbeamten konnten sie jedoch unmittelbar anhalten und kontrollieren. Dabei wurden sie im Besitz von Kokain angetroffen.

Anschließende Hausdurchsuchungen führten die Ermittler zu einem Kellerraum, der von einem der Männer genutzt wurde. Dort fanden sie insgesamt 920 Gramm Kokain, das bereits in elf kleinere Verpackungen aufgeteilt worden war.

Der 37-jährige Nutzer des Kellers, der laut Polizei bereits wegen Drogendelikten vorbestraft ist, wurde festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt. Sein Landsmann wurde wegen des Besitzes einer geringen Menge von Betäubungsmitteln für den Eigenkonsum bei den zuständigen Behörden gemeldet.