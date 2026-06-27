Aktuelle Seite: Home > Chronik > Wer hat diesen Mann gesehen?
Fahndungsfotos nach Gefängnisflucht

Wer hat diesen Mann gesehen?

Samstag, 27. Juni 2026 | 16:55 Uhr
Flüchtiger Häftling Südtirol
Gefängnis
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Suche nach dem am Mittwoch geflohenen Häftling aus dem Bozner Gefängnis ist weiter im Gange. Nun – mehrere Tage nach der Flucht – hat das Gefängnis erste Fahndungsfotos veröffentlicht.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 23-Jährigen aus dem Kosovo. Er ist knapp 1,90 Meter groß, schlank und er trägt kurze braune Haare. Der Gesuchte hat braune Augen sowie eine auffällige Tätowierung am Hals.

Er konnte fliehen, weil er vorgab, Reinigungsmittel getrunken zu haben. Daraufhin wurde er ins Krankenhaus begleitet, von wo aus er die Flucht ergreifen konnte. Die Behörden betonen, dass der Mann nicht gemeingefährlich sei.

Der Flüchtige war erst am 1. Mai von den Carabinieri in Cavalese festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen schwerer Straftaten ermittelt. Laut den Vorwürfen soll er seine Ehefrau, die die Beziehung beenden wollte, entführt und von deren Eltern Geld für ihre Freilassung verlangt haben. Bei seiner Festnahme im Trentino fanden die Ermittler zudem eine kleine Axt in seinem Fahrzeug.

Für das Bozner Gefängnis ist es bereits die vierte Flucht innerhalb eines Jahres. Darauf verweist auch die Gewerkschaft der Gefängnispolizei und spricht von unhaltbaren Zuständen, die einen Kollaps des Systems herbeiführen könnten.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 6 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Vater [59] nach eskalierter Hausparty von Jugendgruppe zusammengeschlagen
Kommentare
66
Vater [59] nach eskalierter Hausparty von Jugendgruppe zusammengeschlagen
AFI schlägt Alarm: Südtirol altert – Arbeitskräftemangel verschärft sich
Kommentare
64
AFI schlägt Alarm: Südtirol altert – Arbeitskräftemangel verschärft sich
“Sind sprachlos”: Erneut Einbruch ins Fahrradgeschäft Sanvit in Eppan – VIDEO
Kommentare
64
“Sind sprachlos”: Erneut Einbruch ins Fahrradgeschäft Sanvit in Eppan – VIDEO
Dolomiten: Zweite “Mautstelle” auf Seceda aufgeploppt
Kommentare
60
Dolomiten: Zweite “Mautstelle” auf Seceda aufgeploppt
Gewaltorgie in Sterzing: Täter filmten ihre eigene Attacke
Kommentare
38
Gewaltorgie in Sterzing: Täter filmten ihre eigene Attacke
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 