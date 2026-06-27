Wer hat diesen Mann gesehen?

Von: luk

Bozen – Die Suche nach dem am Mittwoch geflohenen Häftling aus dem Bozner Gefängnis ist weiter im Gange. Nun – mehrere Tage nach der Flucht – hat das Gefängnis erste Fahndungsfotos veröffentlicht.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 23-Jährigen aus dem Kosovo. Er ist knapp 1,90 Meter groß, schlank und er trägt kurze braune Haare. Der Gesuchte hat braune Augen sowie eine auffällige Tätowierung am Hals.

Er konnte fliehen, weil er vorgab, Reinigungsmittel getrunken zu haben. Daraufhin wurde er ins Krankenhaus begleitet, von wo aus er die Flucht ergreifen konnte. Die Behörden betonen, dass der Mann nicht gemeingefährlich sei.

Der Flüchtige war erst am 1. Mai von den Carabinieri in Cavalese festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen schwerer Straftaten ermittelt. Laut den Vorwürfen soll er seine Ehefrau, die die Beziehung beenden wollte, entführt und von deren Eltern Geld für ihre Freilassung verlangt haben. Bei seiner Festnahme im Trentino fanden die Ermittler zudem eine kleine Axt in seinem Fahrzeug.

Für das Bozner Gefängnis ist es bereits die vierte Flucht innerhalb eines Jahres. Darauf verweist auch die Gewerkschaft der Gefängnispolizei und spricht von unhaltbaren Zuständen, die einen Kollaps des Systems herbeiführen könnten.