Geisterboot auf stürmischem Gardasee

Von: luk

Sirmione/Rivoltella – Eine stürmische Wetterlage sorgte am Gardasee kürzlich für einen spektakulären Zwischenfall. Ein Motorboot vom Typ Balt 818 Titanium, das ursprünglich am Campingplatz San Francesco festgemacht war, wurde durch heftigen Wind und starke Strömungen losgerissen und trieb über zwei Kilometer entlang der Küste zwischen Sirmione und Rivoltella.

Der Besitzer des Bootes versuchte, den führerloses Kahn wieder unter Kontrolle zu bringen. Er konnte zunächst den Motor starten und versuchte, das Boot zu steuern. Doch nach kurzer Zeit wurde er durch die bewegte See und eine starke Windböe über Bord geworfen und stürzte ins Wasser. Glücklicherweise konnte er unverletzt ans Ufer schwimmen.

Das Boot trieb jedoch mit laufendem Motor unkontrolliert weiter, passierte den Hafen von Rivoltella und lief schließlich auf einem seichten Uferbereich in der Nähe der „Spiaggia d’Oro“ auf Grund. Der Eigner, der wieder an Bord gelangt war, schaltete den Motor ab und forderte Hilfe an.

Die dramatische Situation wurde von der örtlichen Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr von Desenzano und der Zivilschutzorganisation „Protezione Civile del Basso Garda“ unter Kontrolle gebracht. Das Boot wurde mit Hilfe von Seilen und Stützen an der metallischen Struktur der nahegelegenen Uferpromenade gesichert. Die Küstenwache, die das Geschehen überwachte, sorgte dafür, dass keine anderen Boote in die Nähe des treibenden Boots gerieten. Die gesamte Rettungsaktion dauerte etwa zwei Stunden und endete glücklicherweise ohne Verletzte. Der Adrenalinspiegel der Beteiligten und Schaulustigen dürfte aber erst im Anschluss wieder gesunken sein.