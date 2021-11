Italien plant keinen Lockdown für Ungeimpfte

Rom – Italien wird aller Voraussicht nach keinen Lockdown für Ungeimpfte beschließen. Das erklärte Gesundheitsminister Roberto Speranza. Die Situation in Italien sei nämlich eine andere als in Österreich. Die Impfquote sei nämlich deutlich höher. In Italien haben 84 Prozent der Impfberechtigten zwei Dosen erhalten, in Österreich sind es Medienberichten zufolge 64 Prozent.

Die Regierung in Italien werde die Maßnahmen schrittweise an die Entwicklung der Lage anpassen. Jedem Einzelnen komme eine entscheidende Rolle zu, sagt Gesundheitsminister Speranza, das bedeute Maske tragen und Abstand halten.

Außerdem empfiehlt Speranza allen die Booster-Impfung und das so bald wie möglich. Eine Impfpflicht wird es laut dem Berater der Regierung, Andrea Crisanti nicht geben.