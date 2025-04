Gläubige können an Franziskus’ Sarg Abschied nehmen

Von: APA/dpa

Gläubige können ab Mittwoch im Petersdom Abschied von Papst Franziskus nehmen. Der Leichnam des katholischen Kirchenoberhaupts wird in der Früh einer Prozession aus der Residenz Santa Marta in die vatikanische Basilika gebracht. Erwartet wird, dass Zehntausende ihm dort die letzte Ehre erweisen. Die Beisetzung ist am Samstag. Dazu werden Staatsgäste aus aller Welt erwartet, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP).

Franziskus wurde 88 Jahre alt und war lange krank. Letztlich starb er an einem Hirnschlag. Seine letzte Ruhe wird Franziskus am Samstag nicht im Petersdom finden – der wichtigsten Kirche der Christenheit -, sondern in der deutlich kleineren Marienkirche Santa Maria Maggiore in der Nähe des Hauptbahnhofs von Rom. Das war sein ausdrücklicher Wunsch.