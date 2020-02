Informationstag zur „Riggertalschleife“ im Rathaus in Schabs

Natz-Schabs – Am 1. Februar 2020 hat im Rathaus in Schabs ein Informationstag der Gemeinde in Zusammenarbeit mit der „Arbeitsgruppe für Schabs“ bezüglich des Bauvorhabens „Riggertalschleife“ stattgefunden. Die „Riggertalschleife“ ist eine neue, rund 3,8 Kilometer lange direkte Verbindung zwischen dem Pustertal und dem Bahnhof Brixen, der in nächster Zukunft zum zentralen Nahverkehrsknoten in der östlichen Landeshälfte ausgebaut wird. Damit wird sich die Fahrtzeit vom Pustertal nach Bozen um rund 13 Minuten verkürzen. Das Projekt ist Teil eines Gesamtkonzeptes zur Optimierung des Südtiroler Bahnverkehrs und zur Förderung nachhaltiger klimafreundlicher Mobilität.

Der Informationstag war gut besucht, rund 200 Bürgerinnen und Bürger nahmen daran teil, und somit die Wichtigkeit dieses Bauvorhabens unterstreicht. Vor allem die Anrainer, sowie direkt vom Bauvorhaben betroffenen Bürger nahmen Einsicht in die Pläne, die großformatig präsentiert wurden. Die eingebrachten Anregungen von Seiten der Bürger werden von der Gemeindeverwaltung und der Arbeitsgruppe aufgearbeitet, und an die Planer weitergegeben.

Auskunft über das Bauvorhaben gaben die Mitglieder der Arbeitsgruppe für Schabs sowie die Verantwortlichen der Gemeindeverwaltung.

Die Pläne zum derzeitigen Planungsstand und die Übersichten der Forderungen sind noch weiterhin im Foyer des Rathauses für die Bürger einsehbar. Sobald weitere Details der Planung vorliegen, werden auch diese den Bürgern und vor allem den Anrainern präsentiert, denn Transparenz ist das oberste Gebot aller Verantwortlichen dieses Projektes.

Zusätzlich zu diesem Informationstag wurden rund 1.200 Infobroschüren an alle Bürger der Gemeinde versendet, damit die Bürger verstärkt in das Projekt einbezogen werden. Die Kommission aus Mitgliedern der Arbeitsgruppe für Schabs und der Gemeindeverwaltung werden alle weiteren Schritte genauestens beobachten und mit Nachdruck die Interessen der Bürger vertreten. Gemeinsam wird man versuchen, konsequent und mit Bedacht für Schabs und unsere Gemeinde eine akzeptable und nachhaltige Lösung bei den zuständigen Stellen einzufordern, und dass die gestellten Forderungen auch wirklich umgesetzt werden.