Kreml kündigt dreitätige Feuerpause in Ukraine an

Putin kündigt dreitägige Feuerpause an

Von: APA/Reuters

Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine dreitägige Feuerpause im Krieg mit der Ukraine angekündigt. Diese werde 72 Stunden dauern und vom 8. Mai, 0.00 Uhr bis 11. Mai, 0.00 Uhr dauern, teilte der Kreml am Montag mit. Russland rief die Ukraine auf, in diesem Zeitraum ebenfalls die Waffen schweigen zu lassen. Anlass für den Schritt sei der 80. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion und ihrer Verbündeten im Zweiten Weltkrieg.

Sollte die ukrainische Seite gegen die Feuerpause verstoßen, würden die russischen Streitkräfte eine “angemessene und wirksame Antwort” geben. Nach Angaben des Kremls ist Russland zu Friedensgesprächen ohne Vorbedingungen bereit. Russland besteht jedoch nach Worten von Außenminister Sergej Lawrow weiterhin darauf, dass die ukrainischen Gebiete Krim, Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson international als russisch anerkannt werden, sagte Lawrow der brasilianischen Zeitung “O Globo” in einem Interview. Ungeachtet anderer Moskauer Beteuerungen von Gesprächsbereitschaft bekräftigte er die Liste russischer Maximalforderungen für ein Ende des Angriffskrieges gegen die Ukraine. Das Nachbarland müsse bündnisfrei bleiben und dürfe nicht der NATO beitreten, sagte Lawrow in dem Interview, das auch vom Außenministerium in Moskau veröffentlicht wurde.

Die Ukraine müsse entmilitarisiert und “denazifiziert” werden, hieß es weiter. Darunter versteht Moskau das Einsetzen einer russlandfreundlichen Regierung in Kiew. Gesetze müssten aufgehoben werden, durch die Moskau die Rechte von russischer Sprache, Kultur und Kirche in der Ukraine diskriminiert sieht. Außerdem verlangte Lawrow, dass westliche Sanktionen gegen sein Land aufgehoben werden und eingefrorenes Vermögen freigegeben wird. Russland verlange auch Sicherheitsgarantien gegen das, was der Außenminister “feindselige Handlungen” der NATO, der EU und einzelner Staaten gegen sein Land nannte.