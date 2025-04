Vorgezogene Nutzung des Schießstandes Moritzing möglich

Von: Ivd

Bozen – Heute wird um 18.30 Uhr eine symbolische Schlüsselübergabe des Schießstandes Moritzing in Bozen erfolgen. Daran werden Vertretern der zuständigen zivilen und militärischen Behörden teilnehmen. Auf Anfrage des Landes hatte das Verteidigungsministerium der vorzeitigen Nutzung zugestimmt. Das Grundstück wird zu einem späteren Zeitpunkt in das Eigentum des Landes Südtirol übergehen. In dieser ersten Phase können auf dem militärischen Gelände weiterhin sportliche Aktivitäten, das Schießtraining der Sicherheitskräfte und der Stadtpolizei sowie notwendige Wartungsarbeiten stattfinden.

Die symbolische Übergabe der Schlüssel des Schießstandes Moritzing findet heute um 18.30 Uhr am Moritzinger Weg 56 in Bozen, statt. Anwesend sein werden Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Landesrat für Hochbau, Valorisierung des Vermögens, Grundbuch und Kataster Christian Bianchi, der Kommandant der Gebirgstruppe, Brigadegeneral Michele Risi sowie der Generaldirektor der Abteilung Bauwesen und Liegenschaften des Verteidigungsministeriums (Geniodife), Generalinspektor Mario Sciandra.