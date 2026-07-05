30 Jahre Tauferer Straßenküche

Von: First Avenue

Sand in Taufers – der Treffpunkt für Feinschmecker, für große und kleine Fans fröhlicher Feierabende.

Acht Dienstage lang, vom 7. Juli bis zum 25. August, verwandeln sich die Jungmannstraße, die Hugo-von-Taufers-Straße, die Rathausstraße, der Kammerlanderplatz von sechs bis zehn in eine lau(t)e Kulinarik- und Sommerfest-Location.

Der festliche Auftakt erfolgt am 7. Juli gegen fünf abends: Eröffnung muss sein. Und dann laden acht Standlan voller lokaler & lukullischer Spezialitäten zum Schlemmen ein. Special Acts – Überraschung! – jeweils gegen sechs und neun setzen Akzente.

Die passende Atmosphäre liefert ein Musikprogramm mit Künstlerinnen und Künstlern wie etwa Helga Plankensteiner, Titlà, Die Seltsamen Senfsamen, die die Abende stilvoll begleiten. Am Käse-Stand von Martin Pircher gibt’s selbstverständlich Delikatessen & Tipps vom Profi.

Die Bauernlandzwerge bieten Glitzertattoos und Spiele für die Kleinsten. Die Größeren dürfen Klettersteig, Waldbastelecke und das Bungee-Trampolin stürmen. Einen Schatz zu heben gilt’s im Naturparkhaus: und zwar immer bis halbzehn.

Wer hingegen neugierig ist auf die Straßenküchen-Delikatessenrezepte, der findet zum Jubeljahr ein Jubelgeschenk: das Straßenküchen-Rezepteheft. Jedes Kulinarikstandl stellt darin eine seiner Spezialitäten vor. Standesgemäß und praktisch dazu – das Besteckset mit dem “Stroßnkuchl“-Logo drauf, zu erwerben als Souvenir.

Wie immer an den Stroßnkuchl-Dienstagen sind Geschäfte, Shops, Bars & Szenekneipen an der Stroßnkuchl-Flaniermeile bis spätabends offen. Die kommode allerletzte Heimreise übernehmen die Öffis: um halbelf Richtung Norden, um viertelnachelf Richtung Süden.

Die Tauferer Straßenküche: Seit dreißig Jahren verbindet sie Genuss, Musik, Begegnung und Sommerstimmung zu einem besonderen und fröhlichen Sommerabendfest im Herzen von Sand in Taufers.Mehr Infos unter: www.ahrntal.com/strassenkueche