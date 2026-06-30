Drei Tage Mittelalter

Von: First Avenue

Wenn unterhalb von Burg Reifenstein Ritter ihre Schwerter kreuzen, Schmiede Eisen bearbeiten und Feuerkünstler den Abend erhellen, fühlt sich das Mittelalter plötzlich erstaunlich nah an.

Von 17. bis 19. Juli 2026 finden die Reifensteiner Rittertage bereits zum vierten Mal statt. Rund um die Burg entsteht ein historisches Lager mit Rittern, Händlern und Handwerkern. Besucherinnen und Besucher können alte Handwerkskunst erleben, durch einen großen Mittelaltermarkt schlendern, Livemusik hören und spektakuläre Feuershows genießen. Zwei Höhepunkte des dreitägigen Events sind die Feldschlacht mit 200 Kämpfern und das Buhurt-Turnier, bei dem gepanzerte Kämpfer in originalgetreuen Rüstungen gegeneinander antreten. Auch Familien kommen auf ihre Kosten, etwa beim Bogenschießen, Axtwerfen oder kostenlosen Ponyreiten.

Die historische Kulisse von Burg Reifenstein macht die Veranstaltung zu einem besonderen Ausflugsziel für alle, die Geschichte nicht nur sehen, sondern erleben möchten. Ob für Mittelalterfans oder Familien auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Sommertag: Zwischen Marktständen, Lagern und Vorführungen gibt es den ganzen Tag über Neues zu entdecken.

Die Reifensteiner Rittertage finden von Freitag, 17. Juli, bis Sonntag, 19. Juli 2026, unterhalb von Burg Reifenstein in Freienfeld statt.

Mehr Informationen, das vollständige Programm und aktuelle Hinweise gibt es auf der Facebook-Seite der Veranstaltung.