“Delfin” Berger im EM-Semifinale – Kraul-Staffel Zehnte

Von: apa

Drei OSV-Aktive sind in der Donnerstag-Finalsession der Belgrader Schwimm-Europameisterschaften im Einsatz. Nachdem am Vorabend Simon Bucher über 100 m Delfin (18.30 Uhr) und Christopher Rothbauer über 200 m Brust (19.31 Uhr) ihre Finalteilnahmen fixiert hatten, zog Iris Julia Berger ins Semifinale über 100 m Delfin nach (18.51, jeweils live ORF Sport +). Die übrigen rot-weiß-roten Teilnehmer am Vormittag schieden aus, darunter die Männer-Staffel über 4 x 100 m Kraul.

Heiko Gigler, Leon Opatril, Lukas Edl und Alexander Trampitsch verbesserten zwar den zwei Monate alten nationalen Rekord um 0,35 Sek. auf 3:18,03 Min., als Zehnte fehlten ihnen aber 0,39 Sek. auf den Aufstieg. Bucher als aktuell zweitbester Österreicher über 100 m Kraul war wegen seines Delfin-Endlaufes geschont worden, wäre in einem Finale zum Einsatz gekommen. Bei einem Weiterkommen hätte Gigler eine weitere Chance auf Erbringen des Olympia-Limits erhalten, als Vorlauf-Startschwimmer verfehlte der Kärntner die geforderte Marke in 48,52 Sek. um 0,18 Sek.

“Es war einfach nicht mehr drin. Ich habe wirklich alles probiert. Es war mit der härteste 100er, den ich je hatte. Wenn es nur ein bisschen kühler gewesen wäre”, analysierte Gigler. Er hatte im Qualifikationszeitraum die Olympia-Norm nur um 0,02 Sek. verpasst und ist nun erster Nachrücker, sollte das Paris-Feld aufzufüllen sein. Ganz den gleichen Wert wie eine Teilnahme nach Limiterbringung hätte es für den 28-Jährigen aber nicht, wie er meinte. Eine kleine Limit-Chance hat Gigler noch am Samstag über 50 m Kraul. Dafür müsste er diese Distanz erstmals unter 22 Sekunden bewältigen.

Berger kam auf der mittleren Delfinstrecke in 59,85 Sek. als 15. weiter, womit sie nach den Belastungen des Vortages mit 200 m Kraul und zweimal 100 m Kraul sehr zufrieden war. In der Vorschlussrunde möchte die 19-Jährige ihre Bestzeit (59,39) angreifen. “Auf dem ersten 50er kann ich noch pushen. Vielleicht überrasche ich mich selbst.” Fabienne Pavlik hatte erst vor einer Woche maturiert, 1:01,22 Min. bedeuteten Platz 21 und eine persönliche Bestzeit. Die 19-Jährige nahm ein gutes Gefühl für 200 Delfin am Samstag mit, ihre Hauptstrecke. “Semifinale ist da mein Ziel.”

Über eine persönliche Bestzeit freute sich Max Halbeisen über 50 m Rücken, mit 25,94 wurde er zum zweiten Ersatz für das Semifinale. “Super, weil wir das gar nicht trainiert haben. Das gibt Auftrieb für 200 m Lagen”, sagte der 20-Jährige. Moritz Dittrich landete 0,02 Sek. und einen Platz hinter seinem Landsmann. In den nächsten Tagen entscheidet sich für Dittrich, ob er in den Zollsport aufgenommen wird. Ein Vierjahresvertrag steht zur Diskussion. Erster OSV-Beitrag am Donnerstag war Trampitsch gewesen, der Krauler landete über 200 m in 1:51,07 auf Rang 36.