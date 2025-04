Fastenbrechen zu laut gefeiert: Rentner greift zum Messer

Von: mk

Brixen – Ein schockierender Vorfall von Hass und Intoleranz hat sich in Brixen ereignet. Ein 75-jähriger Rentner bedrohte seine pakistanischen Nachbarn mit einem Messer und beleidigte sie mit rassistischen Ausdrücken. Die Polizei hat den Mann angezeigt, der italienische Staatsschutz ermittelt.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend. Der Rentner E.L. fühlte sich durch seine Nachbarn gestört, die das Fastenbrechen am Ende des Ramadan feierten. Nachdem er insistierend an der Tür geklingelt hatte, wurde ihm geöffnet. Darauf begann der 75-Jährige die Familie rassistisch zu beleidigen und zu beschimpfen. Den Familienvater bezeichnete er unter anderem als “verdammten N…” und anderen, noch schlimmeren Ausdrücken. Gleichzeitig hielt der Rentner ein großes Küchenmesser in der Hand und drohte damit, den Mann zu töten.

Das Familienvater, der kaum fassen konnte, was er gerade erlebte, begann, den Vorfall mit seinem Smartphone zu filmen. Daraufhin flippte der Rentner endgültig aus und verpasste ihm einen Faustschlag und einem Tritt in den Magen. Das Smartphone wurde dabei beschädigte.

Am nächsten Tag erstattete das Opfer Anzeige am Polizeikommissariat in Brixen und händigte den Beamten das aufgezeichnete Video aus. Wie der Mann den Ermittlern erklärte, sei dies nicht der erste Angriff des Rentners auf seine Familie gewesen.

Die Bozner Staatsanwaltschaft hat gegen den 75-Jährigen ein Verfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und rassistisch motivierter Gewalt eingeleitet.

Quästor Paolo Sartori hat angesichts der Schwere des Vorfalls eine mündliche Verwarnung gegen den Rentner ausgesprochen, wie sie von den Gesetzen laut Antimafia-Kodex vorgesehen ist. „Solche Verhaltensweisen dürfen nicht toleriert und müssen entschieden geahndet werden müssten, um eine Eskalation der Situation zu verhindern“, erklärte Sartori.