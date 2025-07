Russischer Drohnenangriff auf Kiew

Von: APA/dpa

Das russische Militär hat Donnerstagabend einen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew gestartet. Die Flugabwehr sei am Ostufer des Flusses Dnipro aktiv, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. Es seien weitere Kampfdrohnen im Anflug auf die Dreimillionenstadt. Die ukrainische Luftwaffe warnte indes vor Drohnen in anderen Regionen – u.a. in den zentralukrainischen Gebieten Poltawa, Tscherkassy, Kirowohrad und der westukrainischen Region Schytomyr.

Zuvor waren am Donnerstag bei russischen Angriffen auf mehrere Regionen ukrainischen Behörden zufolge acht Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Im ostukrainischen Gebiet Charkiw eroberte die russische Armee eigenen Angaben zufolge den Grenzort Milowe. Der Vorstoß sei Teil einer Operation zur Schaffung einer Pufferzone entlang der russisch-ukrainischen Grenze, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau Donnerstagabend mit. Ein veröffentlichtes Video zeigte Soldaten mit russischer Flagge auf einem Gebäude, das in dem Dorf stehen soll. Die ukrainische Seite bestätigte die Eroberung zunächst nicht.