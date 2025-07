Großstudie zu Sprachwahrnehmung: Südtiroler noch unterrepräsentiert

Von: luk

Wien/Bozen – Wie denken die Menschen in Österreich und Südtirol über ihr Deutsch? Dieser Frage geht derzeit ein internationales Forschungsteam unter der Leitung des aus Oberösterreich stammenden Linguisten Stefan Dollinger nach.

Der Sprachwissenschaftler forscht an der University of British Columbia in Kanada und möchte mit einer groß angelegten Online-Umfrage herausfinden, wie Sprecher und Sprecherinnen in Österreich und Südtirol ihr Hochdeutsch selbst wahrnehmen.

Die Befragung dauert rund sechs bis acht Minuten und ist laut Rückmeldungen unterhaltsam gestaltet. Ziel ist es, bis Ende September rund 10.000 Personen zu erreichen. Aktuell haben etwa 3.200 Menschen teilgenommen – aus Südtirol stammen bisher jedoch erst 29 Rückmeldungen.

„Wir wollen nicht, dass Südtirol bei dieser spannenden sprachwissenschaftlichen Studie unterrepräsentiert bleibt“, so Dollinger. “Gerade dem österreichischen Deutsch – und dem Südtiroler Hochdeutsch im Besonderen – werde in der germanistischen Forschung bisher zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Mit dem Projekt wollen wir diesen Varianten die wissenschaftliche Sichtbarkeit geben, die ihnen zusteht.”

Die Teilnahme ist anonym und unter folgendem Link möglich:

Dollinger hofft nun auf rege Beteiligung aus Südtirol und auf ein möglichst vielfältiges Bild des Deutschgebrauchs im gesamten deutschen Sprachraum.