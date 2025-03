Voltaworks: Bozen Süd’s geheime Arbeits-Oase

Coworking-Space von First Avenue. - Foto: © First Avenue

Der etwas andere Coworking-Space von First Avenue.

Von: First Avenue

Für Unternehmen, Freiberufler und Start-ups, die einen modernen und flexiblen Arbeitsplatz in Bozen suchen, bietet Voltaworks, der Coworking-Space von First Avenue, die perfekte Lösung. Bereits von zahlreichen Coworkern genutzt, befindet sich Voltaworks in unmittelbarer Nähe des NOI Techparks und nur zehn Gehminuten von der Messe Bozen entfernt.

Ein flexibles Arbeitsumfeld für jedes Bedürfnis

Ob für Einzelpersonen oder Teams – Voltaworks bietet maßgeschneiderte Arbeitsplätze für jedes Arbeits- oder Geschäftsmodell. Die modernen Büros sind mit spezieller Beleuchtung ausgestattet, die das Tageslicht simuliert, und bieten durch Schallwände eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Mit schnellem Internet, modernen Meetingräumen und flexiblen Arbeitsplätzen ist Voltaworks ideal für kreatives Arbeiten und effiziente Zusammenarbeit.

Die Highlights von Voltaworks im Überblick:

•Schnelles Internet: In der heutigen Zeit läuft ohne Highspeed-Verbindung wenig. Bei Voltaworks ist superschnelles Internet Standard – ideal für fokussiertes Arbeiten und reibungslose virtuelle Meetings

•Meetingräume: Für Besprechungen, Calls oder Konferenzen stehen jederzeit moderne Meetingräume zur Verfügung. Diese sind mit großen Bildschirmen für Videocalls und schallgedämmten Telefonkabinen ausgestattet.

•24/7 barrierefreier Zugang: Durch die Keycard haben Sie rund um die Uhr Zugang zu Ihrem Arbeitsplatz – unabhängig von der Tageszeit.

•Kaffeeflat: Damit die Motivation immer hoch bleibt, bietet Voltaworks Kaffee von einem Südtiroler Röster an. Alle Kaffeegetränke und Tee sind in der Nutzung des Coworking-Space enthalten.

•Klimaneutraler Arbeitsplatz: Voltaworks setzt auf Nachhaltigkeit. Jährlich wird der CO2-Ausstoß des Büros ermittelt und durch klimafreundliche Projekte ausgeglichen – dies gilt auch für den individuellen Arbeitsplatz.

Der Ort für kreativen Austausch

Voltaworks kombiniert flexible Arbeitsstrukturen mit einer Atmosphäre, die Kreativität und Innovation begünstigt: Eine inspirierende Umgebung, die modernes Arbeiten und hybrides Teamwork nicht nur ermöglicht, sondern aktiv fördert. Egal ob Start-up, Freelancer oder Unternehmen – wer neue Arbeitsformen leben will, ist hier genau richtig.

Veranstaltungsräume für Workshops und Konferenzen:

Wenn Sie einen Workshop oder eine Konferenz für Ihr Team oder Ihre Kunden planen, bietet Voltaworks auch die Möglichkeit, den Konferenzraum zu mieten. Ausgestattet mit Beamer, Flipchart und Whiteboards ist der Raum für Ihre Veranstaltungen bestens geeignet.

Interessiert an der besseren Alternative zum Homeoffice?

Lernen Sie Voltaworks bei einer persönlichen Tour mit Kaffee kennen! Das Team von First Avenue zeigt Ihnen, wie dieser Coworking-Space Ihre Arbeitsweise flexibler und effizienter machen kann. Einfach vorbeikommen und entdecken!

