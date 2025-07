Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie

Moderne Bürofläche in Bozen Süd: 180 m², offen, flexibel, mit Stellplätzen und Lift. Perfekt für effizientes Arbeiten. - Foto: © First Avenue

Ready for New Work:

Von: First Avenue

Arbeiten, wie’s heute Sinn macht: offen, flexibel, konzentriert – in einem Umfeld, das inspiriert, ohne zu überfordern.

In der Via Alessandro Volta 10 in Bozen Süd steht eine Bürofläche bereit, die all das vereint: 180m², auf zwei Etagen, designed für Menschen, die Struktur schätzen, aber auf starre Raumkonzepte gern verzichten.

Offen denken, offen arbeiten

Die Fläche ist komplett offen gestaltet – keine fixen Wände, keine klassische Raumaufteilung. Was auf den ersten Blick minimalistisch wirkt, ist in Wirklichkeit die perfekte Bühne für Zusammenarbeit, Kreativität und Eigenverantwortung. Ob Co-Working-Flair, Meetingzonen oder ruhige Einzelarbeitsplätze – hier lässt sich jede Arbeitsform mit Leichtigkeit umsetzen.

Licht, das wach macht – Akustik, die mitdenkt

Statt Neonröhren und Büroflimmern: moderne Tageslichtlampen, die für gleichmäßige Ausleuchtung sorgen und dabei augenschonend sind. Ergänzt wird das Setup durch schallreduzierende Module, die die Akustik optimieren und störende Geräusche minimieren. Ideal für konzentriertes Arbeiten – auch im offenen Raum.

Alles da, was man braucht – und ein bisschen mehr

Im Preis enthalten sind fünf eigene Stellplätze, zwei Bäder mit WCs direkt innerhalb der Büroeinheit sowie ein Lift, der das zweite Obergeschoss bequem erreichbar macht. Dazu: Brandschutztüren,Rauchmelder, Feuerlöscher und Sicherheitstür – für ein rundum sicheres Setting. Das Gebäude selbst ist gepflegt, die Fläche sofort bezugsbereit. Die Energieeffizienzklasse ist aktuell in Bearbeitung.

Kurze Fakten, klare Vorteile:

180m² Gesamtfläche

2 Etagen, offen gestaltet

5 Stellplätze inklusive

2 moderne Bäder/WCs innerhalb der Einheit

Lift im Gebäude, 2. Stock

Ausschließlich für Büronutzung vorgesehen

Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen vorhanden

Der Standort: funktional & gut angebunden

Bozen Süd punktet nicht nur durch Industriecharme, sondern auch durch kurze Wege. Öffis, Radwege, Autobahnnähe – alles vorhanden. Für alle, die gern smart unterwegs sind – und dabei den Anschluss nicht verlieren.

Neugierig geworden?

Für weitere Informationen oder eine unverbindliche Besichtigung freuen wir uns auf Ihre Nachricht an marketing@firstavenue.it.