Aktuelle Seite: Home > Werbung > Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés – Ausgabe 2025
First20:

Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés – Ausgabe 2025

Mittwoch, 20. August 2025 | 11:00 Uhr
First20_Winners_169
Die Wahl der beliebtesten Bars und Cafés 2025. - Foto: © Francesco Giuliano
Schriftgröße

Von: First Avenue

Vom 23. Juni bis 13. Juli 2025 hatte die First20-Community die Möglichkeit, für ihre Lieblingsbar oder ihr Stammcafé zu stimmen und dabei attraktive Preise zu gewinnen. Insgesamt nahmen 1.188 HGV-Bars teil, über 24.000 Stimmen wurden abgegeben.

Die feierliche Preisverleihung fand am 28. Juli Gustelier in Bozen statt. HGV-Präsident Manfred Pinzger, die HGV- Bezirksobleute Klaus Berger, Helmut Tauber, Hansi Pichler und Judith Rainer sowie Liz Hinestroza, Head of Partner Relations bei First Avenue, zeichneten die Gewinner aus.
Landessieger wurde die Senni Bar aus Bruneck.

Die Sieger auf Bezirksebene lauten:

Bozen und Umgebung:
•Weinhaus Punkt, Kaltern
•Bar Pup Folta, Seis am Schlern
•Bar Hotel Masatsch, Oberplanitzing

Meran / Vinschgau:
1.Hotel Restaurant Rosmarie, Moos im Passeier
2.Taka Tuka, Schlanders
3.Bar Sanzeno, Naturns

Eisacktal:
1.Starthäusl Café & Apéro, Meransen
2.Soley Bar Restaurant, Brixen
3.Bar Rutzner, Brixen

Pustertal / Gadertal:
1.Senni Bar, Stegen / Bruneck
2.Café C-Pit Stop, Bruneck
3.CinCin, Bruneck

Zusätzlich zu den offiziellen Siegern konnten sich folgende First20-Betriebe über Platzierungen freuen:
Bar Bistro Regina (Seis am Schlern), Mountbecher (Ratschings), Café Bar Pfiff (Olang), Café Tiffany (Bruneck), Bar Café Luise (Deutschnofen), Gartencafé Tonig (Feldthurns), Bar am Gleis (Oberbozen) und Café Treffpunkt (Mühlen in Taufers).

Wir gratulieren allen Gewinnern herzlich und bedanken uns bei der Community für die rege Teilnahme!

