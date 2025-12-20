Inhaberin des Gasthauses „Roen“ in Ruffrè tot aufgefunden

Von: fra

Ruffrè – Die 71-jährige Lydia Zischg, Inhaberin des Gasthauses „Roen“ in Ruffrè, ist am gestrigen Freitagmorgen leblos in ihrem Haus aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Tod auf eine Kohlenmonoxid-Vergiftung zurückzuführen sein, möglicherweise verursacht durch einen Defekt an einem Ofen. Die genaue Todesursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Zischg führte das Gasthaus gemeinsam mit ihrem Mann seit 1988. Zuvor hatten sie das Restaurant “Caregnato” in Naturns gepachtet. Geboren wurde Lydia 1954 in Gomagoi in Stilfs. Ihr Bruder Roman erinnert sich: „Ihr ganzes Leben war sie in der Gastronomie tätig. Eine Leidenschaft, die sie mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen teilte.“

Die Familie musste erst vor wenigen Monaten den Tod ihres ältesten Sohnes verkraften. Bürgermeister Donato Seppi sprach der Familie im Namen der Gemeinde sein Beileid aus und bezeichnete den Tod als schweren Schicksalsschlag für die Familie.