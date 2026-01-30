Aktuelle Seite: Home > Werbung > Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26

Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker

Freitag, 30. Januar 2026 | 07:02 Uhr
Rückrunde läuft: Mit FUBAS jedes Tor live dabei
Von: First Avenue

Die Winterpause ist vorbei, die Fußballschuhe sind geschnürt und die Rückrunde der Saison 2025/26 steht in den Startlöchern. Der offizielle Spielplan ist fix – jetzt geht es wieder um den Aufstieg, den Klassenerhalt und diese legendären Sonntage, an denen man „nur kurz das Ergebnis checken“ wollte und plötzlich das ganze Spiel im Live-Ticker mitfiebert.

Wer Südtiroler Amateurfußball liebt, braucht dafür genau ein Tool: FUBAS. Die App bringt dir die ganze Welt des lokalen Fußballs direkt aufs Smartphone – in Echtzeit, mit allen Tabellen und den tiefsten Statistiken.

Live-Ticker: Schneller als der Dorffunk

FUBAS ist für den Moment gemacht: Tor, Platzverweis, Auswechslung – du erfährst es sofort. Egal ob Oberliga, Landesliga oder die Amateurligen: Du folgst deinem Herzensverein, checkst die Patzer der Konkurrenz und hast die Blitztabelle immer griffbereit. Von den Profis bis hin zum Jugendbereich ist alles abgedeckt.

Echte Menschen, echte Emotionen: Die Reporter-Community

Was FUBAS so besonders macht? Hinter den Daten steckt kein anonymer Algorithmus, sondern eine leidenschaftliche Community. Über 500 ehrenamtliche Reporter stehen Woche für Woche bei Wind und Wetter am Spielfeldrand, um die Ereignisse direkt in die App einzutragen. In einer typischen Saison kommen so über 70.000 erfasste Ereignisse zusammen – im Schnitt mehr als 1.500 pro Spieltagswochenende. Das ist die Qualität, auf die sich Südtirols Fußballfans verlassen.

Mehr als nur Ergebnisse: Das Archiv in deiner Tasche

Neben den Live-Daten liefert FUBAS tiefere Einblicke: Spielberichte, detaillierte Statistiken und Saisonverläufe.

  • Pro-Tipp: Registrierte Nutzer können FUBAS nicht nur komplett werbefrei genießen, sondern erhalten auch exklusiven Zugriff auf historische Daten. Wer hat vor drei Jahren das entscheidende Tor im Derby geschossen? In FUBAS findest du die Antwort.

Jetzt bereitmachen für den Anpfiff!

Willst du dieses Frühjahr bei jedem Tor dabei sein? Dann mach dein Handy startklar: App installieren, Verein als Favorit speichern, Push-Benachrichtigungen aktivieren – fertig.

FUBAS – Jetzt kostenlos herunterladen
Google Play
App Store

