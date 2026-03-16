Bei Wochenendkontrollen in Bozen tun sich Abgründe auf

Von: luk

Bozen – Bei umfangreichen Sicherheitskontrollen am Wochenende hat die Staatspolizei in Bozen eine Person festgenommen und insgesamt 14 weitere angezeigt. Die Maßnahmen waren vom Quästor der Provinz Bozen, Giuseppe Ferrari, angeordnet worden und richteten sich besonders auf Bereiche der Stadt, die aus Sicht der Behörden sicherheitspolitisch sensibel sind.

An den Einsätzen waren neben der Staatspolizei auch Carabinieri, Finanzpolizei und Stadtpolizei beteiligt. Durch Streifenfahrten, Kontrollen von Personen und Fahrzeugen sowie Überprüfungen in Lokalen sollte die Präsenz der Ordnungskräfte verstärkt werden.

Der gravierendste Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Montag auf dem Dominikanerplatz. Dort geriet ein 45-jähriger Rumäne zunächst mit einem anderen ausländischen Bürger in Streit und verhielt sich anschließend auch gegenüber den Einsatzkräften aggressiv. Laut Polizei versuchte er mehrfach, Exekutivbeamte mit Tritten und Schlägen anzugreifen. Der Mann wurde festgenommen und wegen Widerstands gegen einen Amtsträger angezeigt.

Am Sonntagnachmittag mussten Polizisten zudem zu einem Streit in einem Lokal im Stadtzentrum ausrücken. Zwei stark alkoholisierte Gäste aus der Slowakei, ein 56-jähriger Mann und eine 38-jährige Frau, hatten sich mit einem Mitarbeiter angelegt. Der Mann beschädigte dabei Einrichtungsgegenstände und bedrohte den Angestellten mit einem Pfefferspray. Das Spray wurde beschlagnahmt, der Mann wegen schwerer Drohung und Besitzes eines gefährlichen Gegenstands angezeigt. Beide Beteiligten wurden zudem wegen öffentlicher Trunkenheit verwaltungsrechtlich bestraft.

Weitere Anzeigen gab es unter anderem gegen einen 23-jährigen Italiener, der im Stadtzentrum mit einem 18 Zentimeter langen Klappmesser kontrolliert wurde, sowie gegen zwei georgische Staatsbürger, die maskiert in einem Wohnhaus im Stadtteil Firmian angetroffen wurden. Einer von ihnen hatte zudem einen Schraubenzieher bei sich.

Im Garten der Religionen wurde außerdem ein 29-jähriger tunesischer Asylbewerber angezeigt, weil er eine Schere bei sich trug.

Weitere Verfahren betrafen unter anderem sechs Personen, die sich trotz Aufenthaltsverbots in Bozen aufhielten, zwei pakistanische Staatsbürger, die im Besitz der Batterie eines kurz zuvor gestohlenen E-Bikes waren, sowie einen 44-jährigen Georgier wegen Sachbeschädigung an einem Wohnmobil in Oberau.

Insgesamt identifizierten die Einsatzkräfte am Wochenende mehr als 150 Personen und kontrollierten 21 Fahrzeuge.