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Großraubwild bleibt umstrittenes Thema

Erste Bärin in Südtirol

Freitag, 08. Mai 2026 | 16:50 Uhr
Braunbär
pixabay.com
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Von: mk

Bozen – Die Rückkehr der großen Beutegreifer nach Südtirol bleibt ein umstrittenes Thema. In Südtirol leben derzeit 98 Wölfe, die sich auf neun Rudel und acht Paare verteilen. Diese Zahlen gehen aus dem umfangreichen Jahresbericht des Landesamtes für Wildtiermanagement hervor.

Was die Bären betrifft, bleibt deren Präsenz zwar begrenzt, verzeichnet jedoch im Vergleich zu den Vorjahren einen leichten Anstieg. Insgesamt konnten acht Exemplare genetisch identifiziert werden.

Dabei kam es zu einem historischen Nachweis: Zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren wurde in Südtirol die Anwesenheit eines weiblichen Exemplars festgestellt.

 

Bezirk: Bozen

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