Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung

SANLUI Real Estate

Mittwoch, 11. Februar 2026 | 08:12 Uhr
Immobilie_mit_Logo
Immobilien sind keine Massenware, sondern Vertrauenssache. - Foto: © SANLUI
Von: First Avenue

In Bozen etabliert sich mit SANLUI Real Estate eine neue Adresse für Immobilienvermittlung, die bewusst auf Substanz statt auf Lautstärke setzt. Gegründet von Sandro Hofer, verfolgt das Unternehmen eine klare Philosophie: Immobilien sind keine Massenware, sondern Vertrauenssache.

Strategie statt Standard
Während der Markt oft hektisch und austauschbar agiert, setzt SANLUI auf Präzision. Jede Immobilie erhält ein individuell entwickeltes Vermarktungskonzept. Das Ziel ist nicht die maximale Sichtbarkeit um jeden Preis, sondern die exakte Ansprache der passenden Zielgruppe.

 

Foto: © SANLUI

Diskretion als Kernkompetenz
Ein wesentlicher Teil der betreuten Objekte wird nicht öffentlich beworben. Diese sogenannte „Off-Market“-Vermarktung schützt die Privatsphäre der Eigentümer und spricht gezielt ausschließlich geprüfte Interessenten an.

Das zeichnet SANLUI aus:

  • Beratung auf Augenhöhe: Das Team um Sandro Hofer und Evelyn Plaickner versteht sich als strategischer Berater bei lebensverändernden Entscheidungen – vom Verkauf des Familienbesitzes bis zum Erwerb eines neuen Lebensmittelpunkts.
  • Regionale Expertise, internationales Netzwerk: Der Fokus liegt auf Südtirol und Norditalien, kombiniert mit einem tiefen Verständnis für die Erwartungen globaler Investoren.
  • Anspruch über dem Preis: SANLUI ist im Premiumsegment verankert, definiert dies jedoch über die Qualität, die Lage und das Potenzial eines Objekts.

Foto: © SANLUI

Ein Auftritt mit Haltung
Der offizielle Marktauftritt erfolgte am 10. Dezember 2025 im historischen Rahmen von Schloss Maretsch in Bozen. Vor Gästen aus Wirtschaft, Architektur und der Immobilienbranche präsentierten Sandro Hofer und Evelyn Plaickner ihre Vision: Weniger Druck, mehr Vertrauen und ein Denken in langfristigen Perspektiven.

Für Eigentümer bietet dieser Ansatz Sicherheit und Orientierung, für Käufer den Zugang zu sorgfältig ausgewählten Immobilien.

Werte wahren, diskret vermitteln. Sie überlegen, Ihre Immobilie in professionelle Hände zu geben, legen aber Wert auf Privatsphäre? Erfahren Sie mehr über unsere Strategie in einem persönlichen Erstgespräch.

->> Jetzt Kontakt aufnehmen 

