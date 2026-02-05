Fleischesser leben länger – doch es gibt einen Haken

Von: red

Eine aktuelle chinesische Studie sorgt für Diskussionen: Fleischesser könnten eine höhere Chance haben, das Alter von 100 Jahren zu erreichen – zumindest unter bestimmten Voraussetzungen. Die Untersuchung basiert auf Daten von über 5.000 Menschen ab 80 Jahren, die im Rahmen der „Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey“ über Jahre hinweg begleitet wurden.

Pflanzlich = gesund? Nicht immer im Alter

Der erste Eindruck scheint überraschend: Jahrzehntelang galt die pflanzenbasierte Ernährung als besonders gesundheitsfördernd. Sie wird mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und Übergewicht in Verbindung gebracht. Doch fast alle bisherigen Studien untersuchten jüngere Erwachsene – nicht Hochbetagte.

Nährstoffmangel statt Krankheitsschutz

Im hohen Alter ändern sich die Prioritäten: Statt Prävention chronischer Krankheiten steht die Erhaltung von Muskelmasse, Körpergewicht und Nährstoffversorgung im Fokus. Bei Menschen über 80 steigt das Risiko für Mangelernährung – insbesondere bei zu geringem Körpergewicht.

Die neue Studie zeigt: Der negative Effekt fleischfreier Ernährung trat ausschließlich bei untergewichtigen Teilnehmer*innen auf. Bei Menschen mit gesundem Gewicht gab es keinen Unterschied in der Lebenserwartung – unabhängig von der Ernährungsform.

Keine Ursache – nur ein Zusammenhang

Wichtig ist: Die Studie ist rein beobachtend. Sie zeigt, dass bestimmte Essgewohnheiten und Langlebigkeit gemeinsam auftreten – nicht, dass Fleischkonsum direkt für ein längeres Leben verantwortlich ist. Es könnte genauso gut sein, dass gesündere oder besser versorgte Personen einfach eher zu bestimmten Ernährungsweisen tendieren.

Fisch, Eier und Co als Kompromiss?

Bemerkenswert ist: Menschen, die zwar auf Fleisch, aber nicht auf Fisch, Eier oder Milchprodukte verzichteten, lebten genauso lang wie Fleischesser. Diese tierischen Produkte liefern wichtige Nährstoffe für ältere Menschen – etwa hochwertiges Eiweiß, Vitamin B12, Kalzium und Vitamin D. Genau diese Stoffe sind essenziell, um Muskelschwund und Gebrechlichkeit entgegenzuwirken.

Ernährung muss zum Lebensalter passen

Die Kernaussage der Studie ist daher keine Abrechnung mit pflanzlicher Ernährung, sondern ein Plädoyer für altersgerechte Ernährung. Wer 30 oder 50 ist, hat andere Bedürfnisse als jemand mit über 80. Während Jüngere von fleischfreier Ernährung profitieren können, braucht der alternde Körper oft gezieltere Zufuhr bestimmter Nährstoffe.

Eine rein pflanzliche Ernährung ist auch im hohen Alter möglich – sie muss aber sorgfältig geplant und gegebenenfalls durch Nahrungsergänzungsmittel ergänzt werden.